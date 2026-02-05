Olimpiadi Milano-Cortina 2026, inaugurata la Samsung House

Introduzione
L’inaugurazione della Samsung House al Palazzo Serbelloni di Milano ha segnato l’apertura ufficiale dello spazio esperienziale dedicato alle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026. Durante l’evento, Samsung ha presentato l’edizione olimpica del Galaxy Z Flip7 destinata agli atleti. La serata ha unito tecnologia e cultura attraverso performance artistiche e un allestimento immersivo che valorizza il dialogo tra l’eleganza storica del palazzo e la visione futuristica del brand. L’iniziativa rafforza il ruolo di Samsung come partner olimpico e crea un punto di incontro per atleti, media e ospiti internazionali nel cuore di Milano. Ecco alcuni scatti.
Quello che devi sapere
La City Cabin di Samsung
L’esperienza immersiva Samsung Olympic Park accompagna i visitatori in un viaggio multisensoriale nel mondo dei Giochi Olimpici e Paralimpici. La city cabin offre un percorso immersivo che annulla simbolicamente la distanza di 380 km tra Milano e Cortina.
Uno chalet tecnologico
Un caldo chalet alpino ricrea l’atmosfera delle Dolomiti attraverso esperienze interattive basate sulla tecnologia Galaxy. Da 28 anni Samsung è partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, una collaborazione fondata sull’idea che lo sport unisca le persone oltre ogni diversità.
Le torce olimpiche
Il percorso espositivo include una selezione di torce olimpiche e spille, simboli di amicizia e spirito olimpico. Samsung ha partecipato a cinque staffette della torcia, percorrendo complessivamente 250.000 km. La torcia di Atene 2004 è stata la prima a toccare tutti i continenti.
Olympic Galaxy Z Flip7
Per celebrare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Samsung ha realizzato una special edition del Galaxy Z Flip7, pensata come icona di connessione, innovazione e spirito sportivo. Il dispositivo presenta un design esclusivo, ispirato ai colori e ai simboli dell’edizione 2026, e integra contenuti dedicati che riflettono i valori olimpici. Come da tradizione, Samsung mette questa edizione speciale a disposizione degli atleti, proseguendo una storia iniziata con Sochi 2014.
La sala degli smartphone olimpici
La mostra ripercorre inoltre le principali innovazioni tecnologiche introdotte da Samsung ai Giochi: dal Call Home Program di Nagano 1998, che offriva chiamate internazionali gratuite agli atleti, all’estensione del servizio ai visitatori durante Sydney 2000, fino al Wireless Olympic World System di Atene 2004, che ha segnato l’inizio della digitalizzazione mobile dell’esperienza olimpica. L’evoluzione dei dispositivi dedicati agli atleti prosegue con il primo Olympic Edition Phone distribuito gratuitamente a Sochi 2014, il Victory Selfie introdotto a Parigi 2014 per celebrare i medagliati sul podio, e l’edizione speciale realizzata per Milano Cortina 2026, caratterizzata da un design simbolico.
La filosofia Samsung
“Lo scopo dello sport è di commuovere i cuori puri delle persone, superare i confini del tempo e dello spazio, e, tramite la forza della speranza che trascende generazioni e nazioni, contribuire a creare una società aperta e un mondo aperto.” Lee Kun-Hee, Ex Presidente Samsung
Il Victory Studio
Samsung presenta un’area completamente dedicata agli atleti, veri protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici. All’interno dello spazio è esposto il progetto fotografico Galaxy S25 Ultra, che raccoglie i ritratti di 570 atleti provenienti da 9 Paesi, realizzati per celebrare la loro determinazione e la forza dello sport come linguaggio universale.
Il percorso include anche il Victory Studio, un ambiente interattivo in cui i visitatori possono creare il proprio progetto fotografico personalizzato, vivendo così un’esperienza immersiva ispirata allo spirito dei Giochi.