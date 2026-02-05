Olimpiadi Milano-Cortina 2026, inaugurata la Samsung House

Introduzione

L’inaugurazione della Samsung House al Palazzo Serbelloni di Milano ha segnato l’apertura ufficiale dello spazio esperienziale dedicato alle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026. Durante l’evento, Samsung ha presentato l’edizione olimpica del Galaxy Z Flip7 destinata agli atleti. La serata ha unito tecnologia e cultura attraverso performance artistiche e un allestimento immersivo che valorizza il dialogo tra l’eleganza storica del palazzo e la visione futuristica del brand. L’iniziativa rafforza il ruolo di Samsung come partner olimpico e crea un punto di incontro per atleti, media e ospiti internazionali nel cuore di Milano. Ecco alcuni scatti.