Supercar Electric Shaver, la prova del rasoio elettrico di Metz

Introduzione
Il nuovo rasoio elettrico della tedesca Metz è molto leggero, maneggevole, adatto particolarmente a chi viaggia e ha bisogno di un prodotto compatto e con poco ingombro. Di ottimo livello la rasatura, la batteria promette fino a due mesi di utilizzo con una sola carica
Quello che devi sapere
Un rasoio elettrico che si ispira alle auto
Nel mondo già abbastanza affollato dei rasoi elettrici c’è un nuovo interessante prodotto, che abbiamo provato con piacere. Si chiama SuperCar Electric Shaver di METZ, brand tedesco specializzato in dispositivi per l’igiene personale e ha caratteristiche certamente interessanti: un motore da ben 8000 RPM, lame autoaffilanti 18x2 e un design ispirato alle supercar. L’abbiamo provato, ecco le nostre impressioni
Come si presenta
Nella confezione oltre al rasoio troviamo il cavo di ricarica USB-C e una spazzolina per la pulizia. Il design è ispirato alle supercar, con una finitura lucida a specchio e un corpo in lega di zinco. Al tatto e al peso si presenta incredibilmente compatto rispetto a tanti altri rasoi elettrici che abbiamo provato, il che lo rende - a nostro avviso - ideale per i viaggi e per essere trasportato in un piccolo beauty case. A bordo troviamo un pulsante di accensione e spegnimento (che a causa della collocazione molto centrale ci è capitato di premere inavvertitamente diverse volte durante la rasatura), sul retro una luce led ispirata ai fanali posteriori delle auto che indica se il rasoio è acceso o se la batteria è scarica o in ricarica.
Le caratteristiche principali
Tra le caratteristiche principali citiamo certamente delle testine di rasatura fluttuanti e un design che integra testine a doppio strato magnetiche facilmente rimovibili per una veloce pulizia sotto l’acqua al termine della rasatura. Il rasoio è adatto sia alla barba lunga e corta. Il motore da 8.000 RPM non irrita la pelle ed è efficiente già alle prime passate e possiamo confermare, dopo diversi giorni di prova, che il rasoio assicura un contatto ravvicinato con ogni parte e contorno del viso, con risultati di ottimo livello. Il rasoio è resistente all’acqua e può dunque essere usato per una rasatura a secco oppure sulla pelle bagnata (consigliata in ogni caso la rasatura a volto asciutto).
La batteria
Il rasoio è equipaggiato con una batteria al litio che si ricarica tramite porta USB-C in grado di dare carica per due mesi (dipende ovviamente dall’uso). I “fanali posteriori” del rasoio si illuminano di rosso quando è necessario ricaricare.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Del rasoio elettrico “Supercar” abbiamo apprezzato soprattutto la maneggevolezza, la leggerezza e la qualità della rasatura. Durante le nostre prove non abbiamo riscontrato particolari lati negativi. Il prezzo di listino è di 80 euro ma sul sito sono previsti sconti. Per il periodo di San Valentino Metz offre promozioni ulteriori sull’acquisto di uno o più prodotti.