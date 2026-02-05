Supercar Electric Shaver, la prova del rasoio elettrico di Metz

Nella confezione oltre al rasoio troviamo il cavo di ricarica USB-C e una spazzolina per la pulizia. Il design è ispirato alle supercar, con una finitura lucida a specchio e un corpo in lega di zinco. Al tatto e al peso si presenta incredibilmente compatto rispetto a tanti altri rasoi elettrici che abbiamo provato, il che lo rende - a nostro avviso - ideale per i viaggi e per essere trasportato in un piccolo beauty case. A bordo troviamo un pulsante di accensione e spegnimento (che a causa della collocazione molto centrale ci è capitato di premere inavvertitamente diverse volte durante la rasatura), sul retro una luce led ispirata ai fanali posteriori delle auto che indica se il rasoio è acceso o se la batteria è scarica o in ricarica.