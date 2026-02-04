eBay lancia in Italia eBay Live: lo shopping diventa interattivo

Debutta in Italia eBay Live, la piattaforma di shopping in diretta che permette ad acquirenti e venditori di interagire in tempo reale. Il servizio porta nel nostro Paese un nuovo formato di acquisto digitale, “pensato - spiegano - per rendere l’esperienza più umana, partecipativa e immediata”. Attraverso il live streaming, eBay rinnova una delle sue funzioni più iconiche – le aste – trasformandole in momenti dal vivo e dinamici.

Le prime categorie: Collezionismo e Fashion

Le prime dirette di eBay Live in Italia saranno dedicate a due aree tra le più consolidate del marketplace: Collezionismo e Fashion. Carte da gioco, modellismo, abbigliamento e accessori vintage sono infatti prodotti che si prestano naturalmente alla presentazione in streaming, dove è possibile mostrarli dal vivo, rispondere alle domande e raccontarne storia e caratteristiche. Altre categorie arriveranno nei prossimi mesi, mentre i venditori potranno proporre sia articoli a prezzo fisso sia prodotti in asta, mantenendo tutte le tutele della piattaforma, dalla Garanzia Cliente alla sicurezza delle transazioni.

L’interesse degli italiani per il live shopping

Secondo una ricerca commissionata da eBay a YouGov, quasi un italiano su tre conosce già il live shopping, con livelli più alti nelle fasce più giovani. Sebbene solo il 12% abbia partecipato almeno una volta, l’esperienza risulta coinvolgente: oltre metà degli utenti che hanno seguito una diretta ha effettuato un acquisto, mentre circa due su cinque considerano il live commerce una reale alternativa agli acquisti tradizionali. Le categorie più appetibili sono abbigliamento, elettronica e accessori, senza dimenticare il crescente interesse per gli oggetti da collezione.