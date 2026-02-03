Sebbene sia il modello più compatto della famiglia AWD, l’i205 offre prestazioni coerenti con la filosofia Navimow. Nelle istruzioni iniziali c'è scritto che prima di azionarlo bisogna aver tagliato prima l'erba almeno fino a 6 cm di altezza. Da lì in poi penserà a tutto i205. Ma nella nostra prova abbiamo volutamente non osservato questo dettaglio e lo abbiamo azionato su un giardino non messo bene. Il risultato è stato molto positivo. Il taglio è stato preciso, movimenti fluidi e rispetto del manto erboso. Il piatto da 18 cm è pensato per giardini fino a 500 m² e lavora con un livello sonoro sorprendentemente contenuto: 58 dB di emissione acustica. Nessun vicino si è lamentato.

Segway Navimow i205 AWD