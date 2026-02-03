Introduzione
Segway Navimow presenta la nuova gamma 2026 di robot tagliaerba senza filo perimetrale, composta da sei linee di prodotto: Serie X4, Serie H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro e Serie Terranox. Progettate per utenti residenziali e professionali. Tanti modelli per ogni esigenza, tipo di giardino e budget disponibile. Noi abbiamo testato le potenzialità del modello i205 AWD con il quale si riesce a gestire un giardino fino a 500 mq di estensione. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Una gamma completa e tecnologica
Tutti i modelli offrono un’esperienza “drop and mow” senza filo né antenne: la mappatura automatica tramite GeoSketch consente di creare fino a 120 zone virtuali e definire percorsi personalizzati. La linea integra tecnologie avanzate come Xero-turn AWD per rotazioni a zero raggio senza danneggiare il prato, sistemi di sicurezza a quattro livelli, connettività 4G e compatibilità con Apple “Dov’è”. La gamma copre esigenze da piccoli giardini a grandi superfici commerciali, arrivando fino a 24.000 m² con la serie professionale Terranox, supportata dal software Fleet Management.
i205 WD, le caratteristiche
Le principali novità
- Sistema di trazione integrale (AWD) a tre ruote motrici, unico nella sua categoria
- Tecnologia Xero-turnAWD per rotazioni su sé stesso senza danneggiare il prato
- Affronta pendenze fino al 45% (24°) grazie agli algoritmi di Electronic Stability Control (ESC) di derivazione automotive
- Ottimizzazione energetica: l’AWD si attiva solo quando necessario, riducendo i consumi fino al 30% rispetto a un AWD sempre attivo
- Sistema di sicurezza a quattro livelli: GPS tracking, geofence, allarme sollevamento
- Modulo 4G integrato con almeno un anno di servizio incluso
- Area di taglio consigliata: 500 m²
- Mappatura intelligente con GeoSketch per creare zone virtuali e aree vietate direttamente da app (fino a 120 zone)
- Controllo vocale integrato
- Prezzo di vendita: 899 €
Dimensioni e peso
- Dimensioni (L × P × A): 56,5 × 38,5 × 26,2 cm
- Peso (senza batteria e ricarica): 10,9 kg
- Peso totale con batteria inclusa: 12,1 kg
Prestazioni di taglio
- Area di lavoro consigliata: 500 m²
- Pendenza superabile: fino al 45%
- Capacità di taglio oraria: circa 90 m²/h
- Larghezza di taglio: 18 cm
- Altezza di taglio: 20–60 mm
- Modalità di taglio: mulching
- Zona di funzionamento: Europa, Australia, Nuova Zelanda
Sensori e sicurezza
- Livello pressione sonora LWA: 58 dB(A)
- Emissione pressione sonora WkA: 46 dB(A)
- Livello pressione sonora in campo LpA: 47 dB(A)
- Indice di protezione: IPX6
Condizioni operative
- Temperatura di funzionamento: –10°C / +50°C
- Temperatura di stoccaggio: –20°C / +60°C
- Umidità relativa: ≤ 95%
Batteria
- Tipo: Batteria agli ioni di litio
- Capacità: 5 Ah
- Voltaggio nominale: 25,55 V
- Energia: 128 Wh
- Tempo di ricarica: circa 120 minuti
- Autonomia: circa 60 minuti
Connettività e navigazione
- Modulo cellulare integrato: 4G
- Sistema di posizionamento: EFLS (Exact Fusion Location System)
- Tecnologia AWD attiva con ESC (Electronic Stability Control)
- Compatibilità rete Apple “Dov’è”
- Connettività app via Wi‑Fi / 4G
Facile da installare
I205 Wd è il modello d'ingresso della nuova serie. E' veramente facile da installare. Una volta scaricata l'app e registrato il tagliaerba si è pronti per entrare nel mondo Navimow. L’approccio “drop & mow” elimina completamente il filo perimetrale: basta posizionare il robot sul prato e lasciare che la mappatura automatica faccia il resto grazie alla funzione GeoSketch.
Funzione RTK per mappare
Affinché la mappatura del giardino sia perfetta occorre gestire dall'app la funzione RTK. Serve per monitorare i satelliti nella zona. Se ci troviamo in una zona dove prende poco, nella confezione troviamo anche un'antenna che serve a creare una rete locale così da gestire il meglio il nostro i205 AWD.
A trazione integrale
Il cuore dell’i205 AWD è il sistema di locomozione a tre ruote motrici. Sul campo si traduce in un’aderenza superiore, in particolare su superfici sconnesse o su pendenze fino al 45%. L’AWD entra in funzione solo quando serve, ottimizzando l’efficienza energetica e riducendo i consumi fino al 30% rispetto a un sistema sempre attivo. Il tutto è supportato dall’ESC, un controllo elettronico della stabilità derivato dall’automotive che rende il robot affidabile anche su fondi scivolosi.
Campo difficile ma taglio preciso e silenzioso
Sebbene sia il modello più compatto della famiglia AWD, l’i205 offre prestazioni coerenti con la filosofia Navimow. Nelle istruzioni iniziali c'è scritto che prima di azionarlo bisogna aver tagliato prima l'erba almeno fino a 6 cm di altezza. Da lì in poi penserà a tutto i205. Ma nella nostra prova abbiamo volutamente non osservato questo dettaglio e lo abbiamo azionato su un giardino non messo bene. Il risultato è stato molto positivo. Il taglio è stato preciso, movimenti fluidi e rispetto del manto erboso. Il piatto da 18 cm è pensato per giardini fino a 500 m² e lavora con un livello sonoro sorprendentemente contenuto: 58 dB di emissione acustica. Nessun vicino si è lamentato.
L'erba tagliata
Da queste immagini si può vedere cosa è riuscito a tagliare. Moltissima l'erba che sono riuscito ad ammucchiare dopo un solo taglio. E infine il giardino ripulito. Prestazione top dopo un solo taglio con partenza difficile dovuta alle condizioni del prato.
Anche sicuro
Navimow ha investito molto anche sul fronte della sicurezza: l’i205 AWD integra un sistema a quattro livelli composto da GPS, geofence, allarme sollevamento e piena compatibilità con la rete Apple “Dov’è”, che permette di localizzare il robot anche quando è offline. Dall'app si può gestire anche l'eventuale presenza di animali che il tagliaerba riconosce.
Connettività ai massimi livelli
La connettività è assicurata da un modulo 4G con un anno di servizio incluso, utile sia per gli aggiornamenti OTA sia per il monitoraggio via app. A questo si aggiunge l’integrazione con i principali ecosistemi smart home, che rende l'interazione ancora più immediata grazie ai comandi vocali.
Linee precise
Abbiamo apprezzato Segway Navimow i205 AWD per come gestisce le linee di taglio. Se la mappatura è fatta bene (ma anche dopo svariati utilizzi modifica e perfeziona il perimetro del giardino) riesce a tagliare anche le zone vicino ai bordi.
È anche meteorologo
Durante la nostra prova ci ha avvisato che stava per piovere e quindi è ritornato nella sua stazione di ricarica perché non si può tagliare il prato mentre piove. Ero pronto a dargli un 5 in meteorologia perchè il cielo non era minaccioso ma dopo 20 minuti ha iniziato a piovere copiosamente. Quindi voto 10.
Giudizio
Il prezzo di 899 € colloca l’i205 AWD in una fascia competitiva, considerando le tecnologie integrate, la trazione totale e l’assenza del filo perimetrale. È una proposta ideale per chi ha un giardino piccolo o medio ma non vuole rinunciare a stabilità, precisione e automazione avanzata. La gamma 2026 nel suo complesso segna un punto di svolta per il settore, ma è proprio l’i205 AWD a dimostrare come Navimow voglia portare funzionalità premium a un pubblico sempre più ampio. Un robot compatto, intelligente e sorprendentemente capace. L'app di Navimow è un valore aggiunto che permette di cambiare gestire tutte le impostazioni, creare zone no limit e creare anche delle routine giornaliere.
Pro e Contro
Pro
- Facile da usare
- Preciso nelle linee
- Prezzo
- Risultato
Contro
- Necessita di connessione 4G o Wi‑Fi per sfruttare app e funzioni smart
- Non include una stazione di ricarica coperta