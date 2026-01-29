OPPO presenta il nuovo Reno15 Pro, il “travel camera phone”: la prova

Quello che abbiamo apprezzato dell’interfaccia del sistema operativo ColorOS 16 basata su Android 16 è la fluidità e la ricchezza e un’esperienza d’uso veloce e affidabile. A bordo troviamo anche tutta una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale raggruppate sotto la dicitura OPPO AI. La principale è l’”hub intelligente” AI Mind Space, che serve ad aggregare i contenuti provenienti da diverse app in uno spazio personale: basta scorrere verso l’alto con tre dita per salvare qualsiasi elemento sullo schermo e poter anche lavorare con le informazioni contenute all’interno dell’elemento. Da notare che la lingua italiana non è per il momento pienamente supportata. Presenti come sempre la possibilità di effettuare traduzioni simultanee o lavorare su registrazioni audio (come riassunti e trascrizioni istantanee). E poi c’è l’ormai indispensabile Gemini di Google. Tornando al sistema operativo, anche quest’anno dobbiamo sottolineare (è certamente una critica soggettiva) la presenza di molte app e giochini preinstallati, ne abbiamo contati almeno 15: si possono in ogni caso cancellare manualmente non appena terminata la prima configurazione, e comunque OPPO assicura che il sistema è progettato per rimanere a lungo fluido e reattivo come il primo giorno, anche dopo anni di utilizzo continuo. Tra le altre caratteristiche segnaliamo la funzionalità AI LinkBoost 3.0, che monitora costantemente lo stato della rete identificando in modo intelligente la connessione più veloce disponibile, passando automaticamente da un Wi-Fi all’altro o dal Wi-Fi alla rete 4G/5G: funzione certamente utile in luoghi molto affollati o con segnale debole. A proposito di rete, il chip è personalizzato e creato con MediaTek: si chiama X1 e promette di migliorare le prestazioni Wi-Fi in sinergia con un sistema di antenne aggiornato. Presente infine la suite O+ Connect per trasferire foto, video e documenti tra dispositivi OPPO e tra OPPO e iPhone o iPad o, con la versione per pc e Mac, di utilizzare il telefono direttamente dallo schermo del computer. OPPO Reno15 Pro supporta la dual sim e le eSIM.