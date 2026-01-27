Zone Wireless 2 ES, le cuffie di Logitech per call e smart working

Introduzione
Abbiamo provato le cuffie ideali per chi lavora: offrono una buona cancellazione del rumore, un microfono che si attiva e disattiva manualmente e che isola i rumori di fondo e un’ottima durata della batteria. Tutte le caratteristiche nella nostra recensione
Quello che devi sapere
Cuffie per chi è tutto il giorno in call
Le nuove Zone Wireless 2 ES di Logitech sono cuffie on-ear (che, dunque, si poggiano sulla orecchie) appositamente progettate per il lavoro, per chi passa molte ore tra telefonate e riunioni, che hanno caratteristiche premium come la cancellazione attiva del rumore sia in entrata che sul microfono e altoparlanti da 40 mm in grado di ottimizzare chiamate e musica.
Come si presentano
Indossarle è molto comodo grazie anche ai padiglioni soffici in schiuma, anche dopo diverse ore. Non pesano eccessivamente (poco più di 12 grammi) e l’archetto in fascia morbida ha diversi tipi di regolazione che permettono anche ai più esigenti - a nostro avviso - di trovare la posizione giusta e non sentire fatica o fastidi in seguito a un utilizzo prolungato. A bordo troviamo dei comodi pulsanti fisici: quello per il volume, per la gestione della cancellazione del rumore, per l’accensione e il pairing e un pulsante “chiamata” personalizzabile; in più nella versione Business è anche presente un pulsante che richiama l’accesso diretto a Teams. Il microfono, ad archetto, si alza e si abbassa seguendo il profilo del viso e quando è alzato (quindi non davanti alla nostra bocca ma posizionato parallelo alla testa) si spegne automaticamente se lo vogliamo: funzione certamente immediata per essere sicuri di non essere “aperti” durante le call.
Le caratteristiche tecniche
Parlando di caratteristiche tecniche, a bordo troviamo un driver da 40 millimetri, due microfoni con cancellazione del rumore di fondo con algoritmi basati su I.A., possibilità di equalizzazione di audio e microfono. Batteria agli ioni di litio, l’abbiamo usata per diversi giorni senza doverla ricaricare: Logitech parla di oltre 20 ore di conversazione con cancellazione del rumore attiva e fino a 25 ore con cancellazione non attiva; tempi che si allungano se usiamo le cuffie prevalentemente per ascolto. Presente anche la ricarica rapida che offre fino a un’ora di conversazione con pochi minuti di ricarica.
Tutte le funzionalità
Numerose le caratteristiche di queste Zone Wireless 2ES. Partiamo dalla cancellazione ibrida adattiva del rumore: sono in grado di bloccare la maggior parte dei rumori, anche nei luoghi più affollati. Noi abbiamo lavorato alcune ore fuori da un rumoroso data center e le cuffie sono riuscite a cancellare la maggior parte dei rumori di fondo: non tutti come accade con modelli più costosi in-ear o over-ear ma il livello è certamente molto buono. Ad esempio, permettono a chi lavora in casa di eliminare i rumori degli elettrodomestici o di altre persone come bambini che giocano o adulti che guardano la tv. E possono essere anche molto comode in ufficio per eliminare i rumori delle telefonate dei colleghi o per concentrarsi. Sono cinque i livelli di cancellazione del rumore: off, trasparenza, adattiva (l’intelligenza artificiale “legge” l’ambiente circostante riducendo i rumori in tempo reale per bloccare le distrazioni, solo quando serve), bassa e alta. Stessa cosa, al contrario, avviene per il microfono, che cancella tutti i rumori circostanti permettendo ai nostri interlocutori di concentrarsi solo sulla nostra voce, molto utile per chi lavora in luoghi affollati o aperti al pubblico, open space, bar e caffetterie.
Compatibilità
Le nuove Zone Wirless 2ES di Logitech si possono utilizzare con qualsiasi pc, laptop o smartphone che abbia il Bluetooth. Sono certificate Fast Pair e si collegano praticamente con tutte le applicazioni per le chiamate su Windows, macOS, ChromeOS, iOS, iPadOS e Android. In confezione troviamo anche un dongle, una minuscola “chiavetta” che è possibile inserire nella porta USB-C o USB-A del computer: sebbene le Zone Wireless 2ES funzionino perfettamente collegate via Bluetooth, il collegamento tramite dongle - spiegano da Logitech - assicura una comunicazione senza interferenze.
L’app Logi Tune
Attraverso l’applicazione Logi Tune è possibile aggiornare il firmware, settare l’equalizzatore (boost volume, podcast, enfasi bassi o personalizzato), regolare l’equalizzazione della propria voce (neutro, più chiara o più intensa), impostare il volume del microfono o del riverbero, impostare il pulsante di chiamata (con pressione breve, doppia prolunga a o tripla) per aprire al volo applicazioni, gestire le periferiche collegate e anche effettuare una diagnostica.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Le Zone Wireless 2ES di Logitech ci sono piaciute, sono tra le cuffie da lavoro più comode provate negli ultimi anni grazie ai cuscinetti in foam e al peso ben distribuito: unico dubbio, d’estate potrebbero risultare molto calde e far sudare le orecchie, magari in luoghi senza aria condizionata (durante la nostra prova nel cuore dell’inverno abbiamo sentito le orecchie abbastanza calde - sensazione per il momento di confort). Buono l’audio, piacevole e bilanciato, sia nella chiamate che nella riproduzione musicale e davvero buona la cancellazione del rumore, per essere delle cuffie che non avvolgono completamente le orecchie e che non entrano nel padiglione auricolare. Tre i colori: grafite (che abbiamo ricevuto in prova), off-white e rosa, il prezzo è di 170 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Comode da indossare anche dopo tante ore
- Si sentono molto bene e il microfono ha un’ottima riduzione dei rumori circostanti
CONTRO:
- Cancellazione del rumore di buon livello ma non ci si isola completamente
- Cuscinetti in foam potrebbero risultare molto caldi in estate