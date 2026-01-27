Zone Wireless 2 ES, le cuffie di Logitech per call e smart working

Le Zone Wireless 2ES di Logitech ci sono piaciute, sono tra le cuffie da lavoro più comode provate negli ultimi anni grazie ai cuscinetti in foam e al peso ben distribuito: unico dubbio, d’estate potrebbero risultare molto calde e far sudare le orecchie, magari in luoghi senza aria condizionata (durante la nostra prova nel cuore dell’inverno abbiamo sentito le orecchie abbastanza calde - sensazione per il momento di confort). Buono l’audio, piacevole e bilanciato, sia nella chiamate che nella riproduzione musicale e davvero buona la cancellazione del rumore, per essere delle cuffie che non avvolgono completamente le orecchie e che non entrano nel padiglione auricolare. Tre i colori: grafite (che abbiamo ricevuto in prova), off-white e rosa, il prezzo è di 170 euro.