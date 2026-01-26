Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS: il supporto TV robusto e versatile

Introduzione
Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS è un supporto TV a pantografo di fascia alta, progettato per chi cerca solidità, ampia mobilità e compatibilità con televisori di grandi dimensioni. Fa parte della linea “EXTRA”, che punta su materiali robusti, design moderno e soluzioni tecniche avanzate. Non sarà un prodotto "tecno" ma è al servizio della tecnologia. Lo abbiamo installato e provato su un televisore da 55 pollici. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Dentro la confezione c'è tutto il necessario per il montaggio: dalle viti per il fissaggio ai supporti in gomma e schiuma per evitare graffi e vibrazioni.
- Tipologia: supporto TV da parete orientabile a pantografo con doppio braccio e doppio snodo
- Dimensioni TV compatibili: da 32" a 85" (81–216 cm)
- Compatibilità VESA: 200×200 – 300×300 – 400×400 mm
- Portata massima: 55 kg
- Distanza dal muro: minima 10,5 cm, massima 56 cm
- Rotazione orizzontale: fino a 85°
- Inclinazione verticale: +5° verso l’alto –10° verso il basso
- Sistema EASY FIX UP & DOWN: consente la regolazione fine verticale e orizzontale anche dopo l’installazione, senza utensili
- Sistema FAST BLOCK: meccanismo di bloccaggio rapido e sicuro del televisore
- Protezione TV: rivestimenti in gomma e schiuma EVA per prevenire graffi e vibrazioni, compatibile anche con TV OLED
- Materiale: struttura in metallo ad alta resistenza
- Colore: Nero
- Produzione: 100% Made in Italy
- Certificazione: qualità certificata TÜV SÜD
- Prezzo: €214.49
Design e montaggio
Il Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS si colloca nella fascia alta dei supporti TV da parete, pensato per televisori di medio e grande formato, dai 32 fino agli 85 pollici. Realizzato interamente in Italia, il supporto abbina una struttura in metallo ad alta resistenza a un design compatto ed elegante, studiato per ridurre al minimo l’ingombro visivo. La distanza dal muro può variare da soli 10,5 centimetri fino a 56 centimetri, permettendo di adattare l’installazione a qualsiasi ambiente domestico o professionale, senza rinunciare a stabilità e sicurezza, anche con TV fino a 55 kg di peso. Montarlo non è semplicissimo se non si ha dimestichezza con misurazioni, uso del trapano e viti. Dentro la confezione c'è un mega-foglio istruzioni che consiglio di osservare attentamente anche guardando oltre il passaggio in cui si è arrivati. E poi occorre avere strumenti adeguati: come chiavi inglesi di diversa misura e cacciaviti. Molto utile la piccola livella per mettere a bolla il supporto.
Movimento fluido e regolazioni di precisione
Uno degli elementi distintivi del modello EXTRA 400 SDRP PLUS è il braccio a pantografo con doppio snodo, che consente un’elevata libertà di movimento. Il televisore può essere ruotato orizzontalmente fino a 85 gradi e inclinato verticalmente (+5° / –10°), un vantaggio concreto in soggiorni ampi, open space o installazioni fuori asse.
Sicurezza e compatibilità
Dopo averlo montato, a parte la soddisfazione di averlo fatto in autonomia, il televisore è in perfetta sicurezza. Particolare attenzione è stata riservata alla protezione del televisore: il supporto è dotato di rivestimenti in gomma e schiuma EVA che evitano graffi, vibrazioni e stress strutturali, risultando adatto anche a pannelli OLED. Compatibile con attacchi VESA 200×200, 300×300 e 400×400, l’EXTRA 400 SDRP PLUS risponde agli standard più diffusi del mercato. A completare il quadro, la certificazione TÜV SÜD e una garanzia di 10 anni, che confermano l’affidabilità di un prodotto pensato per durare nel tempo e supportare l’evoluzione dei grandi schermi domestici.
Pro e Contro
Pro
- Sicuro
- Perfetto per TV grandi e facile da utilizzare
- Regolazioni post‑installazione
Contro
- Prezzo
- Montaggio non facile per tutti