Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS: il supporto TV robusto e versatile

Il Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS si colloca nella fascia alta dei supporti TV da parete, pensato per televisori di medio e grande formato, dai 32 fino agli 85 pollici. Realizzato interamente in Italia, il supporto abbina una struttura in metallo ad alta resistenza a un design compatto ed elegante, studiato per ridurre al minimo l’ingombro visivo. La distanza dal muro può variare da soli 10,5 centimetri fino a 56 centimetri, permettendo di adattare l’installazione a qualsiasi ambiente domestico o professionale, senza rinunciare a stabilità e sicurezza, anche con TV fino a 55 kg di peso. Montarlo non è semplicissimo se non si ha dimestichezza con misurazioni, uso del trapano e viti. Dentro la confezione c'è un mega-foglio istruzioni che consiglio di osservare attentamente anche guardando oltre il passaggio in cui si è arrivati. E poi occorre avere strumenti adeguati: come chiavi inglesi di diversa misura e cacciaviti. Molto utile la piccola livella per mettere a bolla il supporto.

Meliconi EXTRA 400 SDRP PLUS