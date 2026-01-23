Il mondo di Casanova ricostruito con l'I.A.

Venezia è la patria di Giacomo Casanova. Qui è vissuto, qui è fuggito dai Piombi e qui, sull'isola di San Giorgio, una mostra organizzata dalla Fondazione Cini racconta la sua vita con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale
Per i 300 anni dalla nascita del celebre viaggiatore, intellettuale e diplomatico veneziano, la Fondazione Giorgio Cini ha ideato una mostra dedicata al mondo culturale e artistico della Venezia del primo Settecento, il periodo in cui Casanova viveva per lo più nella città lagunare. La mostra si chiama: "Casanova e l’Europa. Opera in più atti" ed è allestita nella Sala Carnelutti e nel Piccolo Teatro dell’Isola di San Giorgio Maggiore. E' stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e resta aperta fino al 2 marzo 2026. Il progetto di allestimento, ideato da Massimo Checchetto - direttore degli allestimenti scenici del Teatro La Fenice - ha dato corpo a un viaggio narrativo costruito per frammenti, intervalli, movimenti, apparizioni, dove il filo conduttore sono gli interessi di Casanova, le sue relazioni, i temi che ha affrontato come scrittore anche nelle sue Memorie, i luoghi che ha visitato e le grandi città europee.
Casanova rinasce grazie all'intelligenza artificiale
ll mondo di Giacomo Casanova viene ricostruito grazie all'Intelligenza artificiale, un progetto realizzato dall'artista regista Sara Francesca Tirelli alle prese con una "bestia da domare" - ovvero l'intelligenza artificiale - attraverso cui animare i dipinti del Canaletto o altre vedute di Venezia, salvo poi trovarsi, racconta la Tirelli, una paperella gialla di plastica o la figura di Dracula vagare per i dipinti e le ambientazioni realizzate con l'intelligenza artificiale. "Strumento fantastico", spiega Tirelli, "ma ancora agli inizi. Una tecnologia di cui nessuno conosce tutte le applicazioni, soprattutto se riferite alla storia passata e al mondo dell'arte. E' come un bambino a cui vanno insegnate molte cose e che in realtà riflette l'inconscio del mondo di oggi anche nel vedere e ricostruire quello di ieri".
Antichi manoscritti, manufatti teatrali e meraviglie del digitale
E così documenti d'archivio, teatro e digitale, soprattutto con l'ausilio e l'implementazione dell'intelligenza artificiale, raccontano con una voce sola la storia di uno dei più grandi veneziani di sempre.