Il mondo di Casanova ricostruito con l'I.A.

Venezia è la patria di Giacomo Casanova. Qui è vissuto, qui è fuggito dai Piombi e qui, sull'isola di San Giorgio, una mostra organizzata dalla Fondazione Cini racconta la sua vita con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Per i 300 anni dalla nascita del celebre viaggiatore, intellettuale e diplomatico veneziano, la Fondazione Giorgio Cini ha ideato una mostra dedicata al mondo culturale e artistico della Venezia del primo Settecento, il periodo in cui Casanova viveva per lo più nella città lagunare. La mostra si chiama: "Casanova e l’Europa. Opera in più atti" ed è allestita nella Sala Carnelutti e nel Piccolo Teatro dell’Isola di San Giorgio Maggiore. E' stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e resta aperta fino al 2 marzo 2026. Il progetto di allestimento, ideato da Massimo Checchetto - direttore degli allestimenti scenici del Teatro La Fenice - ha dato corpo a un viaggio narrativo costruito per frammenti, intervalli, movimenti, apparizioni, dove il filo conduttore sono gli interessi di Casanova, le sue relazioni, i temi che ha affrontato come scrittore anche nelle sue Memorie, i luoghi che ha visitato e le grandi città europee.