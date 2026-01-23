NOW, la rubrica 4 videogiochi di gennaio 2026

Nell'epoca dei remeke, delle operazioni nostalgia vi segnaliamo Terminator 2D: no fate. Si tratta di un titolo che recupera l'estetica e il ritmo degli arcade anni '90. Ricostruite molto bene le sequenze iconiche del film, affiancandole a missioni inedite. Un gioco in pixel art curato in ogni parte che di sicuro farà impazzire gli amanti del classico. Bella l'idea del sistema“No Fate” che introduce scelte che modificano scenari e finali, ampliando la longevità narrativa. A nostro avviso il risultato complessivo è ben riuscito. Disponibile per tutte le console.

