NOW, la rubrica 4 videogiochi di gennaio 2026

Introduzione
Il 2026 si apre con alcuni remake di titoli che da sempre appassionano i videogiocatori. Ed ecco che a gennaio abbiamo giocato a 4 game che vi proponiamo: Terminator 2D: no fate, Tomba! 2, Code Vein II e l'aggiornamento di Animal Crossing. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Terminator 2D: No fate
Nell'epoca dei remeke, delle operazioni nostalgia vi segnaliamo Terminator 2D: no fate. Si tratta di un titolo che recupera l'estetica e il ritmo degli arcade anni '90. Ricostruite molto bene le sequenze iconiche del film, affiancandole a missioni inedite. Un gioco in pixel art curato in ogni parte che di sicuro farà impazzire gli amanti del classico. Bella l'idea del sistema“No Fate” che introduce scelte che modificano scenari e finali, ampliando la longevità narrativa. A nostro avviso il risultato complessivo è ben riuscito. Disponibile per tutte le console.
Tomba! 2
A proposito di ritorni, riappare Tomba in una speciale edizione, un classico PlayStation. Il titolo mantiene pressoché intatta la struttura originale del 1999, riproponendo grafica, doppiaggio e impostazione di gioco senza interventi invasivi. La Special Edition introduce comunque migliorie come salvataggi liberi, funzione di riavvolgimento e un museo digitale ricco di materiali d’archivio. Oltre cento le missioni, tutte da giocare.
Code Vein II
In questa carrellata di ritorni al passato non poteva mancare Code Vein II. Stavolta i giocatori avranno a disposizione un mondo più ampio, un’estetica anime‑gotica ancora più curata e un sistema di combattimento più fluido e reattivo rispetto al primo capitolo. Le battaglie risultano spettacolari, con molte armi e abilità a disposizione. La storia introduce il viaggio nel tempo, che permette di cambiare gli eventi del passato per salvare il futuro. Torna anche il sistema dei compagni, che puoi evocare o “assimilare” per ottenere poteri speciali. Secondo la critica potrebbe essere il gioco del 2026.
Animal Crossing
Per Nintendo Switch 2 segnaliamo un aggiornamento gratuito 3.0 di Animal Crossing. Un regalo che avviene in concomitanza con il 25esimo anniversario della serie. Questo upgrade introduce numerosi contenuti come un nuovo Hotel, oggetti speciali e collaborazioni con LEGO e Zelda e poi le Slumber Islands, vere e proprie “isole da sogno” completamente vuote dove sperimentare nuove idee senza stravolgere la propria isola principale.