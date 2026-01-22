HONOR Magic 8 Pro: processore, foto e batteria top

Il nuovo HONOR Magic 8 Pro non è un peso piuma ma non è neanche uno smartphone particolarmente ingombrante: pesa 213 grammi per 8,4 millimetri di spessore e, da subito, appare molto resistente e compatto, tanto che è certificato secondo gli standard IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere; inoltre ha ricevuto cinque stelle nella certificazione SGS contro le cadute. Lo schermo è protetto da NanoCrystal Shield e, in particolare, la certificazione IP69K tra le più alte per i prodotti elettronici, indica una protezione totale dalla polvere e dalla penetrazione di acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Tre i colori disponibili: il dorato Sunrise Gold che HONOR ci ha inviato in prova, il nero e l’azzurrino Sky Cyan. A nostro avviso lo schermo di questo smartphone è un gioiello, soprattutto per accuratezza cromatica: un OLED LTPO da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Molto buona anche la luminosità di picco, fino a 6.000 nit.