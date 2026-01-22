HONOR Magic 8 Pro: processore, foto e batteria top

Introduzione
Il nuovo smartphone di punta di HONOR colpisce per una fotocamera piena di funzionalità, un ottimo zoom e un’ottima gestione delle foto notturne. E poi un comparto energetico di lunghissima durata, tante funzionalità di intelligenza artificiale e un display che resteremmo a guardare per ore. La nostra recensione completa
Quello che devi sapere
Il nuovo flagship di HONOR
Sbarca in Italia il nuovo smartphone di punta di HONOR, il Magic 8 Pro, dotato di “fotocamera AI” di ultima generazione in grado, promettono, di “ridefinire la fotografia su smartphone” grazie alle sue capacità di imaging e all’intelligenza artificiale. E poi uno schermo di altissimo livello, una batteria ultra-capiente, il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e tante funzionalità di intelligenza artificiale. Un telefono flaghship completo che inaugura il nuovo anno con caratteristiche top.
Come si presenta
Il nuovo HONOR Magic 8 Pro non è un peso piuma ma non è neanche uno smartphone particolarmente ingombrante: pesa 213 grammi per 8,4 millimetri di spessore e, da subito, appare molto resistente e compatto, tanto che è certificato secondo gli standard IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere; inoltre ha ricevuto cinque stelle nella certificazione SGS contro le cadute. Lo schermo è protetto da NanoCrystal Shield e, in particolare, la certificazione IP69K tra le più alte per i prodotti elettronici, indica una protezione totale dalla polvere e dalla penetrazione di acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Tre i colori disponibili: il dorato Sunrise Gold che HONOR ci ha inviato in prova, il nero e l’azzurrino Sky Cyan. A nostro avviso lo schermo di questo smartphone è un gioiello, soprattutto per accuratezza cromatica: un OLED LTPO da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Molto buona anche la luminosità di picco, fino a 6.000 nit.
Le caratteristiche tecniche
Il nuovo smartphone di punta di HONOR integra la nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 che - così come è avvenuto per i modelli precedenti - offre miglioramenti sia in termini di elaborazione e di grafica, e quindi di prestazioni, sia in termini di dispendio energetico. I benchmark effettuati, da noi come dalla maggior parte della stampa specializzata, pongono questo telefono tra i migliori della categoria. Buona la dotazione di batteria, da 6.270 mah: garantisce un’autonomia di lunga durata (supera brillantemente la giornata anche con un utilizzo molto intenso - con un utilizzo moderato si arriva tranquillamente alla sera successiva). Il comparto energetico permette una ricarica rapida fino a 100W (con adattatore non incluso in confezione) e wireless fino a 80W. A livello di memoria troviamo solo una configurazione: 12 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione.
Il comparto fotografico
Andiamo ad analizzare questo comparto fotografico “delle meraviglie”, sviluppato, ci spiegano, “grazie ai più recenti progressi del sistema AiMAGE Camera System”. A bordo troviamo un teleobiettivo tecnologicamente avanzato con una Ultra Night Telephoto da 200 megapixel con sensore da 1/1.4”, stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 3,7x. E poi ancora una fotocamera principale Ultra Night da 50 megapixel e una ultra-grandangolare, anche questa da 50 MP, con angolo di visione di 122 gradi e macro HD a 2,5 centimetri. Anche la selfie-camera è da 50 megapixel. Un sistema fotografico dunque adatto a soddisfare anche utenti esigenti e professionali. Il teleobiettivo integra anche un modello di intelligenza artificiale specializzato nella stabilizzazione, che permette di ottenere immagini ferme e ben definite senza treppiede anche a lunghe distanze. E poi ci sono le funzionalità di I.A. in grado di migliorare la resa dei nostri scatti: vengono racchiuse sotto il nome di Magic Color (primo motore colore del settore), con algoritmi - ci spiegano da HONOR - che analizzano oltre 16 milioni di colori e grazie a una tecnologia di “migrazione cromatica collaborativa” tra dispositivo e cloud, ottimizzando le tonalità e le regolazioni. Con Magic Color, in particolare, è possibile ricreare stili cinematografici, applicare look hollywoodiani professionali o creare preset personalizzati. A livello di editing post-scatto, invece, AI Photos Agent consente interventi con un tocco o tramite comandi vocali, permettendo rimozioni precise dello sfondo, rifiniture del ritratto, restyling artistici e manipolazioni complesse.
Le nostre foto e i nostri video
I nostri scatti e le nostre prove video confermano le ottime potenzialità hardware del comparto fotografico, specialmente per le foto molto zoomate e per la fotografia in notturna (grazie alle capacità della lente con 200 megapixel). Molto naturali i colori (a patto di non utilizzare alcuni filtri), buona la regolazione dell’esposizione, veloci gli scatti, qualcosa da ridire nelle nostre prove sulla stabilizzazione di video molto mossi e sulla mancanza della possibilità di girare video in 8K, che un prodotto premium come questo dovrebbe avere. Ma in generale stiamo parlando di un comparto foto da vero top di gamma.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON HONOR MAGIC 8 PRO
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON HONOR MAGIC 8 PRO
Le funzionalità di I.A. e le altre caratteristiche
Sulla lato inferiore destro del telefono troviamo un pulsante fisico “AI Button” che serve per accedere alle tante funzioni di intelligenza artificiale presenti nel software MagicOS 10 basato su Android 16. Tra queste, ad esempio, segnaliamo AI Screen Suggestions, suite in grado di comprendere comandi vocali o scritti, di interpretare l’intento, di fornire risposte anche sulla base di ciò che è presente sullo schermo. Stesse funzioni che possono essere richiamate anche attraverso la comoda Magic Sidebar. Tra le funzioni segnaliamo anche AI Deepfake Detection e AI Voice Cloning Detection, che dovrebbero proteggere da tentativi di sostituzione del volto e clonazione vocale durante chiamate o videochiamate. E poi la possibilità di tradurre in diretta le telefonate e di generare sottotitoli, solo per citare le funzioni più utili. Funzioni a volte realmente utili, in altri casi un po’ acerbe, certamente un buon punto di partenza. Presente, ovviamente, l’integrazione con Google Gemini e quindi con tutte le funzionalità di I.A. proposte da Google. A livello software segnaliamo uno stile visivo “leggero e translucido” (ricorda qualcosa?) che abbraccia in maniera armoniosa (e dobbiamo dire molto piacevole - un bel redesign) impostazioni, menu vari e app di sistema. Con la tecnologia HONOR Share, infine, è possibile trasferire file in maniera bidirezionale con dispositivi Android, iOS, macOS e Windows. A livello audio troviamo tre microfoni e due speaker stereo, molto buono anche il comparto audio. Presente, infine, la doppia SIM fisica e il supporto alla eSIM.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Di HONOR Magic 8 Pro abbiamo apprezzato, come scrivevamo, la velocità e la completezza del software, il comparto fotografico, la presenza di numerose funzionalità di intelligenza artificiale e poi ancora la qualità del display e la capienza della batteria. Un prodotto indicato certamente per chi cerca uno smartphone potente per gaming, multitasking, uso professionale, chi cerca un’ottima fotocamera con zoom, chi desidera grande resistenza. E anche per chi punta alla longevità software, considerato che HONOR garantisce ben 7 anni di aggiornamenti. Il prezzo non è basso ma stiamo certamente parlando di un top di gamma: costa infatti 1.299 euro di listino ma online sono previsti sconti, bundle e promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Processore e velocità del sistema
- Ottimo display
- Batteria molto capiente
CONTRO:
- Manca possibilità di registrare video 8K
- Stabilizzazione video non sempre perfetta