Revolut: ecco la funzione anti-truffa contro le chiamate sospette

Revolut ha reso disponibile una nuova funzionalità pensata per proteggere i clienti dalle truffe di impersonificazione, una delle minacce più insidiose nel panorama finanziario. Il sistema rileva quando un cliente che apre l’app di Revolut è al telefono e conferma tramite un banner se sta parlando o meno con un agente Revolut. L’obiettivo è fornire protezione immediata in un periodo in cui le truffe telefoniche sono in continua crescita.

Come funziona

La nuova funzionalità si attiva automaticamente tramite un banner che appare nell’app durante la chiamata, guidando l’utente verso percorsi di sicurezza e azioni concrete per bloccare eventuali tentativi di frode. “Mentre i criminali adottano deepfake e strumenti avanzati, dobbiamo innovare rapidamente per difendere i nostri clienti”, spiega Rami Kalai, Product Owner di Revolut. Il sistema si aggiunge a soluzioni già introdotte, come le chiamate sicure in-app e gli algoritmi di machine learning che intercettano transazioni sospette prima che i fondi vengano trasferiti.

Per gli utenti iOS è già attiva

La funzione è già attiva per i dispositivi iOS, mentre gli utenti Android dovranno abilitarla dal Security Hub. Il lancio, spiegano, rientra in una strategia più ampia di Revolut per contrastare le frodi, che nel 2024 ha permesso di evitare perdite per oltre 700 milioni di euro.