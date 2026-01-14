CLELIA, il parcheggio smart che protegge e ricarica la bici

Dalla startup LEA-eMOBILITY una colonnina smart che unisce le funzioni di parcheggio, antifurto e ricarica elettrica per le biciclette. In un momento in cui il mercato della mobilità elettrica urbana è in continua crescita e chiede infrastrutture intelligenti e sicure

Ogni anno in Italia vengono rubate oltre 320mila biciclette, con un valore medio superiore ai duemila euro. Un dato che frena la diffusione delle e-bike, nonostante questo settore sia in netta crescita. Per venire incontro a tutti gli appassionati di due ruote la startup LEA-eMOBILITY , spin-off di Lea Renergy, ha sviluppato CLELIA , colonnina intelligente che unisce le funzionalità di parcheggio, antifurto e ricarica elettrica, il tutto gestito in maniera semplice e veloce tramite app.

Come funziona CLELIA

Il sistema, completamente digitale, invia notifiche in tempo reale e può essere alimentato da pannelli fotovoltaici, con un design modulare adatto a contesti pubblici e privati. In particolare, permette agli utenti di bloccare e ricaricare la propria bici elettrica in modo sicuro grazie ad un sistema gestibile tutto da smartphone, con notifiche in tempo reale e alimentazione autonoma e green. Il progetto nasce per risolvere, spiegano, due delle principali criticità della mobilità urbana elettrica: la sicurezza e la mancanza di infrastrutture dedicate, che oggi, continuano, costituiscono i principali deterrenti dell’azione diffusa delle e-bike in ambito urbano e turistico.

La campagna di crowdfunding

CLELIA si rivolge a comuni, strutture ricettive, università, poli turistici e aziende e anche al mercato residenziale premium. LEA-eMOBILITY ha ottenuto le certificazioni, depositato il brevetto software e avviato partnership con i produttori di biciclette elettriche. L’azienda ha anche avviato su CrowdFundMe una campagna di equity crowdfunding che si è chiusa con una raccolta di 132mila euro, superiore all’obiettivo fissato fi 100mila euro, segnale - spiegano - di forte interesse verso questo tipo di soluzioni infrastrutturali per la mobilità sostenibile. I fondi raccolti, continuano, serviranno per la produzione su scala industriale e le prime installazioni pilota in Italia, con espansione in Europa. La raccolta fondi è stata supportata da Over Ventures, boutique di advisory specializzata nel community capital e nel crowdfunding europeo, che affianca LEA-eMOBILITY nella strategia di lancio e posizionamento.