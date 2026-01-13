Apple lancia Creator Studio, la nuova suite per la creatività

Un unico abbonamento per accedere a Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro e alle nuove funzioni AI di Keynote, Pages e Numbers

Apple promette di rivoluzionare il mondo della creatività digitale con Creator Studio, una raccolta di app pensata per professionisti e appassionati. La suite include strumenti di editing video, produzione musicale, grafica e produttività visiva, integrando funzioni intelligenti e contenuti premium. Con un solo abbonamento è possibile utilizzare Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage insieme alle app storiche come Keynote, Pages e Numbers, ora arricchite da nuove opzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è offrire un ecosistema completo per chi crea contenuti, con la potenza dei chip Apple e la garanzia di privacy on-device.

Editing e musica potenziati dall’I.A.

Final Cut Pro introduce strumenti avanzati come “Transcript Search” e “Visual Search” per semplificare il montaggio, mentre la funzione “Beat Detection” consente di sincronizzare i tagli al ritmo musicale. Logic Pro, invece, porta la produzione musicale a un livello superiore con “Synth Player” e “Chord ID”, funzioni basate su intelligenza artificiale che accelerano la composizione e il remixaggio. Novità pensate per rendere più rapidi i flussi di lavoro e stimolare la creatività, sia su Mac che su iPad.

Immagini e produttività visiva evolute

Pixelmator Pro debutta su iPad con supporto alla Apple Pencil e strumenti come “Super Resolution” e “Warp”, mentre Keynote, Pages e Numbers si arricchiscono di modelli esclusivi e funzioni intelligenti per creare presentazioni e documenti in modo più veloce. Non manca Freeform per il brainstorming visivo e un “Content Hub” con risorse grafiche premium.

I prezzi

Apple Creator Studio sarà disponibile dal 28 gennaio al prezzo di 12,99 euro al mese o 129 euro all’anno, con un mese di prova gratuita. Per studenti e insegnanti il costo scende a 2,99 euro al mese o 29 euro all’anno. Le singole app restano acquistabili separatamente.