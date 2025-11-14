Qualcomm presenta Dragonwing IQ‑X, il futuro dei PC industriali

Nuovi processori rugged con AI integrata e compatibilità Windows per spingere l’automazione e l’edge computing

Qualcomm Technologies ha presentato la serie Dragonwing IQ‑X, una piattaforma che promette di trasformare il mondo dei computer industriali. L’obiettivo, portare più potenza, intelligenza e affidabilità nelle fabbriche e negli impianti produttivi, anche in condizioni estreme. I nuovi processori, basati sull’architettura Qualcomm Oryon, offrono prestazioni elevate sia in singolo che in multithread, con un design ottimizzato per consumare meno energia. Il tutto senza rinunciare alla compatibilità con Windows 11 IoT Enterprise LTSC, una scelta che - spiegano - semplifica l’integrazione nei sistemi già esistenti.

Prestazioni e robustezza per ambienti difficili

La serie Dragonwing IQ‑X è pensata per resistere dove altri componenti non arrivano: supporta temperature da –40°C a 105°C e include un package rugged per garantire affidabilità in contesti industriali complessi. I processori sono scalabili da 8 a 12 core e integrano fino a 45 TOPS di capacità AI, aprendo la strada a soluzioni avanzate di automazione e controllo. Inoltre, la piattaforma è compatibile con moduli COM standard, permettendo agli OEM di sostituire facilmente i componenti senza riprogettare l’intero sistema. Tra le funzioni chiave spiccano la connettività superiore, la sicurezza avanzata e il supporto per software industriali come Qt, CODESYS ed EtherCAT.

Intelligenza artificiale al servizio della produzione

Uno dei punti di forza della serie IQ‑X è l’integrazione nativa di funzionalità di intelligenza artificiale. Grazie alla NPU dedicata e alla compatibilità con framework come ONNX e PyTorch, le aziende possono implementare applicazioni intelligenti direttamente in fabbrica, senza dipendere dal cloud. Questo significa manutenzione predittiva, monitoraggio delle condizioni e rilevamento dei difetti in tempo reale, migliorando efficienza e riducendo i costi. I primi produttori che adotteranno la piattaforma includono Advantech, Congatec, NEXCOM, Portwell, SECO e Tria, con i primi dispositivi commerciali attesi nei prossimi mesi.