Vision AI Companion sbarca sulle smart tv di Samsung

Vision AI Companion è il nuovo ecosistema Samsung che porta l’Intelligenza Artificiale generativa direttamente sullo schermo del televisore. Una rivoluzione che trasforma la TV in un hub intelligente, capace di rispondere, suggerire e interagire in modo naturale. Ne abbiamo parlato con Alessandro Cazzaniga, Head of Marketing & Retail AV - Audio Video Division di Samsung Italia

Immaginate di vedere un contenuto sulla tv e di voler ricevere informazioni su quello che state vedendo ma anche su altro. Ecco questo è Vision AI Companion di Samsung . Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale generativa e all’evoluzione di Bixby, Vision AI Companion consente di interagire con il televisore senza comandi rigidi o menu complessi. Basta premere il pulsante AI sul telecomando e chiedere. Sullo schermo compaiono non solo le risposte testuali, ma anche contenuti correlati, video, immagini e approfondimenti. Un approccio che trasforma la ricerca in scoperta immersiva. Vision AI Companion segna il passaggio dal televisore come “schermo” al televisore come assistente proattivo. Un salto che ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico e apre la strada a una nuova era di display intelligenti.

Vision AI Companion non è solo tecnologia: è esperienza. Unifica intrattenimento, produttività e personalizzazione in un unico punto, eliminando la frammentazione tra app e dispositivi. Il TV diventa il cervello della casa connessa, capace di evolversi nel tempo grazie agli aggiornamenti software via One UI Tizen e alla sicurezza di Samsung Knox.

Intervista ad Alessandro Cazzaniga, Head of Marketing & Retail AV - Audio Video Division di Samsung Italia

Come cambia l’esperienza quotidiana con Vision IA da Samsung?

"Con l’introduzione di Vision IA, l’esperienza televisiva quotidiana si trasforma radicalmente. Il televisore non è più solo un dispositivo passivo, ma diventa un compagno intelligente che apprende dalle abitudini dell’utente, collabora e offre suggerimenti personalizzati. Questo approccio migliora la vita quotidiana rendendola più semplice, veloce, efficiente e sicura"

Vision IA Companion è una una nuova definizione dell’esperienza TV?

"Samsung ridefinisce l’interazione con la TV grazie all’intelligenza artificiale, integrando: Bixby, l’assistente vocale proprietario e Click to Search, per una ricerca immediata e contestuale.

Questa combinazione crea un assistente vocale multi-agente, che permette all’utente di interagire in modo naturale e fluido. È possibile chiedere informazioni non solo sui contenuti in visione, ma anche su argomenti esterni come: meteo, eventi sportivi o ricette di cucina. Il tutto tramite telecomando o comando vocale, con accesso a applicazioni Samsung e di terze parti".

Qual è il ruolo di Vision AI nella strategia globale di Samsung

"Samsung investe costantemente in ricerca e sviluppo, con un focus centrato sull’utente finale. L’obiettivo è offrire prodotti che si adattano alle esigenze individuali e migliorano l’esperienza complessiva. In un mercato dove i prodotti tendono a somigliarsi, Samsung punta su collaborazioni strategiche e innovazione continua per distinguersi".

Vision AI è per tutte le TV?

"Un cambiamento significativo è la diffusione dell’IA su tutta la gamma. Se nel 2024 era una prerogativa dei modelli premium, nel 2025 Vision IA è disponibile su tutta la gamma Samsung: Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED step-up, Smart Monitor e The MovingStyle. 7 anni di aggiornamenti software per sicurezza e nuove funzionalità".