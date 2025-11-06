Canon amplia la gamma EOS R: ecco la nuova EOS R6 Mark III

Insieme all’obiettivo RF 45mm F1.2 STM, due nuovi strumenti pensati per chi vuole spingersi oltre. Una fotocamera full frame ad alte prestazioni e un’ottica luminosa e leggera

Canon ha presentato EOS R6 Mark III, evoluzione della R6 Mark II, pensata per chi cerca versatilità e prestazioni elevate. Con un sensore full frame da 32,5 megapixel, scatto continuo fino a 40 fps e stabilizzazione fino a 8,5 stop, la nuova fotocamera si rivela ideale per sport, fauna, eventi e ritratti. Non manca la capacità di affrontare condizioni di scarsa luminosità grazie a una gamma ISO fino a 64.000 e a un sistema di autofocus intelligente, mentre le funzioni di tracciamento e scatto pre-continuo garantiscono di non perdere mai il momento giusto.

Video professionali a portata di mano

EOS R6 Mark III non è solo fotografia: offre riprese in RAW Light 7K fino a 60p, video 4K in oversampling e slow motion fino a 180 fps in Full HD. La modalità Open Gate consente di sfruttare l’intero sensore per una maggiore flessibilità in post-produzione, mentre strumenti come waveform monitor, proxy e HDMI full-size la rendono adatta anche a produzioni professionali. Connettività Wi-Fi e Bluetooth, doppi slot per CFexpress e SD UHS-II completano le caratteristiche. Prezzo, si parte da 3.000 euro per il solo corpo macchina.