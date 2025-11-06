Canon amplia la gamma EOS R: ecco la nuova EOS R6 Mark III

Insieme all’obiettivo RF 45mm F1.2 STM, due nuovi strumenti pensati per chi vuole spingersi oltre. Una fotocamera full frame ad alte prestazioni e un’ottica luminosa e leggera
Canon ha presentato EOS R6 Mark III, evoluzione della R6 Mark II, pensata per chi cerca versatilità e prestazioni elevate. Con un sensore full frame da 32,5 megapixel, scatto continuo fino a 40 fps e stabilizzazione fino a 8,5 stop, la nuova fotocamera si rivela ideale per sport, fauna, eventi e ritratti. Non manca la capacità di affrontare condizioni di scarsa luminosità grazie a una gamma ISO fino a 64.000 e a un sistema di autofocus intelligente, mentre le funzioni di tracciamento e scatto pre-continuo garantiscono di non perdere mai il momento giusto.
Video professionali a portata di mano
EOS R6 Mark III non è solo fotografia: offre riprese in RAW Light 7K fino a 60p, video 4K in oversampling e slow motion fino a 180 fps in Full HD. La modalità Open Gate consente di sfruttare l’intero sensore per una maggiore flessibilità in post-produzione, mentre strumenti come waveform monitor, proxy e HDMI full-size la rendono adatta anche a produzioni professionali. Connettività Wi-Fi e Bluetooth, doppi slot per CFexpress e SD UHS-II completano le caratteristiche. Prezzo, si parte da 3.000 euro per il solo corpo macchina.
Il nuovo obiettivo RF 45mm F1.2 STM
Accanto alla nuova fotocamera debutta l’obiettivo RF 45mm F1.2 STM, il più leggero della sua categoria con soli 346 grammi. Offre un’apertura ultraveloce f/1.2, ideale per ritratti e scatti in luce naturale, e promette un autofocus fluido grazie alla tecnologia STM. Con ghiere dedicate, apertura a 9 lamelle e correzione del focus breathing, è pensato per chi vuole sperimentare profondità di campo ridotte e atmosfere cinematografiche. Il prezzo è di 530 euro.