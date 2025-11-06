Le AirPods parlano tutte le lingue: Traduzione Live arriva in Italia

Apple ha annunciato l’arrivo in Europa della funzione di Traduzione in tempo reale sugli AirPods, una delle innovazioni più attese dell’ecosistema iOS 26. Dopo il ritardo imposto dalle trattative sul Digital Markets Act, la funzionalità sarà disponibile a breve su AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, purché abbinati a un iPhone compatibile con Apple Intelligence. Al lancio, il sistema supporterà nove lingue tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, portoghese brasiliano e cinese semplificato e tradizionale.

Come funziona

La traduzione non avviene sugli auricolari, ma sull’iPhone: i microfoni degli AirPods catturano la voce, la inviano allo smartphone, che elabora il segnale tramite modelli linguistici integrati in Apple Intelligence. Il sistema analizza il contesto della frase, evitando traduzioni letterali, e riproduce la versione tradotta negli auricolari con audio adattivo, abbassando il volume della voce originale per garantire naturalezza. Tutto il processo è on-device, senza passare da server esterni, e può funzionare anche offline dopo aver scaricato i pacchetti linguistici. Questo approccio tutela la privacy e riduce la dipendenza dalla rete, rendendo la funzione ideale per viaggi e ambienti con connettività limitata.

Attivazione e limiti

Per attivare la Traduzione in tempo reale basta indossare gli AirPods, aprire l’app Traduci su iPhone e selezionare le lingue desiderate, oppure premere contemporaneamente gli "steli" degli auricolari. È possibile avviare la traduzione anche tramite Siri o il pulsante Azione dell’iPhone. La precisione dipende da fattori come distanza tra interlocutori e rumore ambientale; in caso di conversazione con chi non usa AirPods, la traduzione può essere mostrata sullo schermo. Apple consiglia di mantenere una distanza di 2-3 metri per risultati ottimali. La funzione è già disponibile in beta per sviluppatori e sarà integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono, ampliando le possibilità di comunicazione multilingue.