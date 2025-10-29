Nothing Phone (3a) Lite: design e tecnologia per tutti

Nothing ha presentato il nuovo Phone (3a) Lite, pensato per portare l’esperienza distintiva del brand a un pubblico più ampio. Con un design trasparente reinterpretato in chiave minimalista, prestazioni solide e un’interfaccia intuitiva, il dispositivo - spiegano da Nothing - si propone come punto di riferimento nella fascia entry-level, senza rinunciare a stile e innovazione.

Fotocamera da 50 MP e interfaccia Glyph

Il comparto fotografico del Phone (3a) Lite eredita il sensore principale da 50 MP già visto sul modello di punta, potenziato dal motore TrueLens Engine 4.0. Il sensore Samsung da 1/1,57” promette il 64% di luce in più rispetto alla media e scatti luminosi e dettagliati anche in condizioni difficili. Completano la configurazione funzionalità come Ultra XDR, Ritratto, Notte e Macro, oltre alla possibilità di registrare video in 4K e slow motion. A rendere il dispositivo ancora più riconoscibile è la nuova interfaccia Glyph Light, evoluzione delle celebri luci di notifica Nothing. Tra le funzioni: Flip to Glyph per notifiche silenziose, Camera Countdown per selfie di gruppo e sequenze luminose personalizzabili per contatti e chiamate.

Display e batteria

Il display AMOLED da 6,77” offre una visione immersiva con luminosità HDR fino a 3.000 nit e frequenza adattiva a 120 Hz. Il sistema operativo Nothing OS 3.5, basato su Android 15, introduce funzioni come Smart Drawer, Private Space e App Locker, con aggiornamenti garantiti per tre anni e patch di sicurezza per sei. Sotto il cofano il chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro supportato da 8 GB di RAM fisica e fino a 8 GB virtuale. La batteria da 5.000 mAh, infine, promette fino a due giorni di autonomia, con ricarica rapida da 33 W e funzione di ricarica inversa cablata.