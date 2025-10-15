Robot e IA, Hong Kong vetrina globale dell’innovazione

Robot che suonano strumenti musicali. Robot che ballano, da soli o in coppia. E ancora robot che interagiscono con il pubblico, come fossero dei concierge. Siamo all’Hong Kong Electronics Fair, Edizione d'Autunno, dove l’intelligenza artificiale che anima queste macchine non si affida a modelli più famosi in Occidente, ma ad alternative sviluppate in Cina o direttamente a Hong Kong, capaci di offrire una prospettiva diversa su cosa può essere l’AI. Accanto alla robotica, spuntano gadget per la vita di tutti i giorni: maschere smart per dormire con sensori pensati per favorire il sonno profondo e occhiali che traducono in tempo reale ciò che vediamo o ascoltiamo, proiettando il testo davanti agli occhi.

In scena le soluzioni IA orientali

Questa fiera è da anni il posto giusto per capire come l’AI cinese scenda dal laboratorio alla robotica e alla vita quotidiana. E non è un caso, perché siamo a Hong Kong, città-ponte tra Cina e Occidente, e che ha riunito qui oltre 3.200 espositori, sopratutto dalla Cina e che fotografa l’ambizione dell’hub asiatico sull’IA applicata, dalle soluzioni per la casa alla robotica di servizio. “Alla fiera sono presenti un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative. A questi eventi partecipano operatori del settore da tutto il mondo, a ulteriore conferma del ruolo di Hong Kong come centro internazionale di conferenze ed esposizioni - ha detto Sophia Chong, direttrice esecutiva dell’Hong Kong Trade Development Council, che organizza la Fiera dell’Elettronica. “Nel discorso programmatico pronunciato dal Capo dell’Esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, sono state proposte varie misure relative all’intelligenza artificiale e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di promuovere l’IA come settore chiave per lo sviluppo futuro di Hong Kong. Gli eventi che organizziamo (uno il prossimo 27 novembre a Milano) costituiscono una piattaforma per mostrare i risultati innovativi, promuovere la collaborazione e sfruttare la posizione di Hong Kong per espandersi a livello globale, esplorare nuovi mercati e cogliere nuove opportunità di business,” ha aggiunto Chong.

La robotica torna protagonista

Protagonista dell’edizione numero 45, autunnale, è la robotica: si va dai mini-robot al prezzo di un laptop della cinese High Torque agli umanoide bionici capaci di imitare le espressioni del volto, parlare e cogliere le intenzioni di chi si ha davanti, come quelli sviluppati da Digit International, compagnia con base a Hong Kong che, come molte altre, produce in Cina.