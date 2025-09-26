Veo, Runway, Kling e Higgsfield: la prova dell'I.A. che crea video

L'intelligenza artificiale è entrata con decisione nel mondo dei filmmaker e dei content creator online, promettendo di rivoluzionare dalle fondamenta il modo in cui concepiamo e realizziamo i contenuti video. Oggi, grazie a software sempre più sofisticati, è possibile generare scene complesse, animare immagini statiche e dare vita a mondi fantastici senza muoversi dalla propria scrivania, lavorando unicamente davanti a un computer. Per capire a che punto siamo di questa rivoluzione e quali sono le potenzialità concrete di questi strumenti, abbiamo messo alla prova quattro delle piattaforme più innovative e utilizzate del momento: Veo di Google, la pionieristica RunwayML, la nuova e potente Kling AI che arriva dalla Cina e l'aggregatore di modelli AI Higgsfield.

Veo: l'immaginazione di Google prende vita

La nostra esplorazione parte da Veo, la soluzione sviluppata da Google, che si integra nel suo ecosistema di strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Il processo è intuitivo: si inizia da un'immagine, che possiamo creare noi stessi con tool di AI grafica come Nano Banana, altro software Google che serve proprio a creare immagini da zero, e si chiede al software di animarla. Per il nostro test, abbiamo fornito una nostra foto, chiedendo a Veo di calarla in una metropoli futuristica e, successivamente, di far aprire al nostro alter-ego una porta su un mondo post-apocalittico. Il risultato è stato di grande impatto: l'atmosfera creata dal software è efficace, suggestiva e cinematografica. Il risultato è visivamente convincente, ma nei passaggi tra le inquadrature la somiglianza del personaggio decade: il volto cambia leggermente, cosa che complica l’uso in produzioni con attori riconoscibili.

Accedi a Veo da qui: https://labs.google/flow

Si può accedere anche da Gemini

RunwayML: il pioniere del video AI diventa regista

Passiamo a RunwayML, una delle prime startup americane fondata da 3 immigrati, ad aver scommesso sul settore del video-AI e che oggi rappresenta un punto di riferimento per i creativi. Anche qui, il funzionamento è diretto: si carica un'immagine, si inserisce un prompt testuale che descrive l'azione desiderata e si attende la magia. Il punto di forza di Runway è la semplicità e la naturalezza dei comandi e delle istruzioni (i prompt), che lo distingue dai concorrenti, nel generare video dal realismo sorprendente. Ma non è solo un generatore. La piattaforma include funzionalità di montaggio avanzate che permettono di intervenire su clip già girate, modificandole con una semplicità disarmante. È possibile, ad esempio, cambiare la prospettiva di una ripresa o applicare uno stile visivo completamente diverso, semplicemente impartendo comandi testuali, trasformando di fatto il filmmaker in un regista che dialoga con la sua intelligenza artificiale. Noi lo abbiamo testato prendendo una clip girata con un drone e chiedendo di cambiare il meteo e poi la prospettiva con cui la scena viene mostrata. È intuitivo con risultati cinematografici.

Accedi a Runway da qui: https://runwayml.com/

Possiedono una App sugli store online