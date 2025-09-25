Qualcomm spinge sull’acceleratore: ecco Snapdragon 8 Elite Gen 5

Al tradizionale Summit alle Isole Hawaii Qualcomm ha fatto due importanti annunci, che vanno nella stessa direzione: intelligenza artificiale e prestazioni senza compromessi. Il gigante dei chip ha presentato il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 per dispositivi mobili e la serie Snapdragon X2 per PC Windows, segnando un passo decisivo verso un ecosistema sempre più intelligente

Il protagonista assoluto è il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, definito da Qualcomm il chip mobile più veloce mai realizzato. Non si tratta solo di potenza allo stato puro: il vero salto è nell’esperienza d’uso. La CPU Qualcomm Oryon di terza generazione promette un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente, mentre la GPU Adreno migliora la fluidità del gaming del 23%. Ma il punto di svolta è l’intelligenza artificiale on-device: la NPU Hexagon è più veloce del 37% e introduce assistenti AI agentici, capaci di comprendere il contesto, imparare dalle abitudini e agire in modo proattivo. Per i creativi, arriva il supporto al codec Advanced Professional Video (APV), che porta la registrazione video a livelli professionali direttamente dallo smartphone. I primi modelli con Snapdragon 8 Elite Gen 5 arriveranno già nelle prossime settimane, firmati da brand come Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO, Sony e Honor.

Snapdragon X2 Elite Extreme e X2 Elite

Non solo mobile. Qualcomm guarda anche al mondo pc con le piattaforme Snapdragon X2 Elite Extreme e X2 Elite, pensate per i laptop Windows ultra-premium. Qui i numeri parlano chiaro: CPU fino al 75% più veloce rispetto alla concorrenza a parità di consumo, GPU Adreno con prestazioni per watt più che raddoppiate e una NPU da 80 TOPS, la più potente mai vista su un laptop. Il risultato: pc sottili e leggeri capaci di gestire editing professionale, analisi dati e applicazioni avanzate di I.A., con un’autonomia che si misura in giorni. Il supporto a Copilot+ e alle “esperienze AI simultanee” conferma la direzione: il pc diventa un assistente intelligente sempre pronto. I primi dispositivi arriveranno nella prima metà del 2026.

Un ecosistema guidato dall’I.A.

Dagli smartphone ai pc il messaggio è chiaro: l’intelligenza artificiale non è più un accessorio ma il cuore dell’esperienza digitale. Qualcomm punta a un futuro in cui i dispositivi non si limitano a eseguire comandi ma anticipano bisogni, ottimizzano risorse e offrono creatività senza limiti. Come ha dichiarato Chris Patrick, Senior VP di Qualcomm: “Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera i limiti dell’intelligenza artificiale personale, offrendo già da oggi il futuro della tecnologia mobile”. Questi annunci non sono semplici aggiornamenti hardware: segnano l’inizio di una nuova fase, in cui AI, efficienza energetica e prestazioni convergono per trasformare il modo in cui viviamo la tecnologia, dal palmo della mano alla scrivania.