Xiaomi presenta la nuova gamma di prodotti

Durante un evento globale tenutosi a Monaco di Baviera, Xiaomi ha svelato una vasta gamma di nuovi prodotti che spaziano dagli smartphone di fascia alta della serie Xiaomi 15T, fino a dispositivi per la smart home, wearable e AIoT. L’azienda ha puntato su innovazione, interconnessione e intelligenza artificiale, rafforzando la propria strategia “Human × Car × Home” e integrando il nuovo sistema operativo HyperOS 3 in tutto l’ecosistema. Siamo stati In Germania per seguire la presentazione, ecco il nostro racconto.