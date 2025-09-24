Motorola e Achille Lauro: una partnership per celebrare l'autenticità

Il brand annuncia che il cantante sarà il nuovo ambassador per l’Italia. Una campagna digitale che unisce tecnologia, creatività e linguaggio musicale

Motorola ha annunciato la collaborazione con Achille Lauro , artista poliedrico e icona di stile, come nuovo Brand Ambassador per l’Italia. La partnership prende vita con una campagna digitale esclusiva, on air dal 23 settembre, che vede protagonista la famiglia di dispositivi Motorola edge, in particolare il nuovo motorola edge 60 neo. L’obiettivo è rafforzare il legame tra tecnologia e creatività, parlando alle nuove generazioni attraverso il linguaggio universale della musica.

Un viaggio verso l’autenticità

Il cuore della campagna è un video dal forte impatto visivo, firmato EY Studio+: un ascensore che accompagna Achille Lauro, piano dopo piano, in un viaggio simbolico verso la libertà di espressione. "Questa campagna è un inno alla vita e alla Generazione Z: un invito a guardare avanti con coraggio e autenticità", spiega Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia. Il claim finale "E tu che fai, sali?" diventa un invito a sfidare le convenzioni e a lasciare il proprio segno.

Motorola edge 60 neo: tecnologia e stile senza compromessi

Protagonista della campagna, il motorola edge 60 neo incarna la filosofia del brand: design raffinato, materiali premium e performance all’avanguardia per chi non si accontenta. “Collaborare con Motorola significa portare la mia visione di libertà e creatività anche nella tecnologia”, ha spiegato Achille Lauro, sottolineando come il dispositivo diventi uno strumento per raccontarsi senza filtri. La campagna è già disponibile sui principali canali digitali e social di Motorola, con l’obiettivo di ispirare una generazione che cerca nella tecnologia un’estensione del proprio stile di vita.