Milano, Dreame apre il suo primo flagship store a CityLife

Dreame inaugura i suoi primi due flagship store in Italia, scegliendo il CityLife Shopping District di Milano e l’Oriocenter di Orio al Serio come location strategiche. I nuovi spazi, realizzati in collaborazione con Accessory Line, offrono un’esperienza immersiva tra le ultime tecnologie per la pulizia domestica, servizi personalizzati e supporto post-vendita. L’iniziativa segna un passo decisivo nell’espansione europea del brand, già leader di mercato in Italia, e punta a rafforzare il rapporto diretto con i cons

Lo store di CityLife Dreame, azienda leader nell’innovazione delle soluzioni smart per la pulizia domestica, ha inaugurato il suo primo flagship store italiano nel cuore del CityLife Shopping District di Milano. Lo spazio, di 130 metri quadrati, è stato progettato per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra le ultime tecnologie del brand, con dimostrazioni interattive e personale qualificato sempre a disposizione. L’apertura, realizzata in collaborazione con Accessory Line, segna un passo fondamentale nell’espansione europea di Dreame, che nel primo semestre 2025 ha già conquistato una quota di mercato del 37,5% in Italia.

Servizi su misura Il nuovo store Dreame non è solo un punto vendita, ma un vero e proprio hub di innovazione e consulenza. I clienti possono scoprire l’intera gamma di prodotti, dai robot aspirapolvere alle scope elettriche di ultima generazione, fino agli strumenti per la cura personale e la pulizia degli spazi esterni. L’esperienza è completamente localizzata: oltre all’esposizione, sono previsti servizi di consulenza personalizzata, supporto post-vendita e consigli esperti per rispondere alle esigenze specifiche del pubblico italiano. Tra le novità annunciate, anche il lancio di un programma “try before buy” e un’iniziativa di permuta prodotti.

Un nuovo punto di riferimento per la smart home Con l’apertura dei primi due negozi fisici, il secondo si trova all’Oriocenter di Orio al Serio (BG), Dreame rafforza la propria presenza nel mercato italiano e si avvicina ancora di più ai consumatori. “Non si tratta solo di una presenza commerciale costante, ma di un impegno concreto verso la qualità del servizio e l’innovazione”, ha dichiarato Sean Chen, Managing Director Western Europe di Dreame. Grazie alla collaborazione con Accessory Line, Dreame punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni domestiche avanzate, accessibili e in grado di trasformare la vita quotidiana in chiave smart.