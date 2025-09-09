AirPods Pro 3: caratteristiche, disponibilità e prezzo in Italia

Apple ha presentato ufficialmente i nuovi AirPods Pro 3 , portando gli auricolari più amati al mondo "a un livello superiore". Il nuovo modello promette una qualità audio senza precedenti e introduce la migliore cancellazione attiva del rumore mai vista su un dispositivo in-ear, promettono. Grazie a una nuova architettura acustica e a cuscinetti in schiuma infusa, gli AirPods Pro 3 offrono un suono più ampio e dettagliato, con bassi profondi e voci cristalline. L’autonomia è stata migliorata: fino a otto ore di ascolto con ANC attivo, il 33% in più rispetto alla generazione precedente.

Più piccole e leggere

Ma le novità non si fermano al comparto audio. Il design è stato completamente ripensato per garantire massimo comfort e stabilità, anche durante gli allenamenti più intensi. Frutto di oltre 10.000 scansioni auricolari, gli AirPods Pro 3 sono più piccoli e dotati di cuscinetti disponibili in cinque misure, inclusa la XXS. La resistenza all’acqua e al sudore è certificata IP57, rendendoli ideali per chi pratica sport o vive in ambienti dinamici.

C’è anche il rilevamento della frequenza cardiaca

Una delle innovazioni più sorprendenti è l’introduzione del rilevamento della frequenza cardiaca. Grazie a un sensore fotopletismografico integrato, gli AirPods Pro 3 possono monitorare il battito durante oltre 50 tipi di allenamento, in sinergia con l’app Fitness su iPhone. La nuova funzione “Workout Buddy”, alimentata da Apple Intelligence, offre suggerimenti personalizzati e motivazione in tempo reale, trasformando gli auricolari in veri e propri compagni di allenamento.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi AirPods Pro 3 in Italia costeranno 249 euro. Possono essere preordinati da oggi e acquistati dal 19 settembre.