Synology Office Suite si rinnova: l'I.A. è integrata

Nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale migliorano e-mail, documenti e gestione centralizzata, con un occhio alla privacy

Synology ha annunciato un importante aggiornamento per la sua Office Suite, introducendo strumenti di intelligenza artificiale in MailPlus, Office e nella nuova AI Console. L’obiettivo: semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività senza compromettere la sicurezza dei dati. In un contesto in cui l’adozione dell’intelligenza artificiale solleva dubbi su privacy e conformità, Synology punta su un approccio "controllato", che consente alle aziende di sfruttare i vantaggi dell’I.A. mantenendo il pieno controllo delle informazioni.

Mail e documenti più intelligenti

Le novità non si limitano a un semplice restyling: MailPlus AI introduce funzioni per riassumere lunghe conversazioni, suggerire azioni di follow-up e generare risposte contestuali con un clic. Sul fronte della produttività, Synology Office AI permette di redigere testi, correggere errori e persino tradurre documenti e presentazioni in modo immediato. Grazie all’integrazione con Synology Drive, l’assistente può attingere ai file aziendali per fornire suggerimenti pertinenti, migliorando la precisione e la coerenza delle risposte.

Governance e sicurezza al centro

Elemento distintivo dell’aggiornamento è la Synology AI Console, una piattaforma che consente di gestire centralmente modelli AI, permessi e policy di privacy. Aziende e privati possono selezionare i modelli più adatti, impostare limiti di utilizzo e controlli basati sui ruoli, prevenendo l’uso non autorizzato. Inoltre, le funzioni di de-identificazione oscurano automaticamente i dati sensibili prima che vengano inviati a servizi esterni, mentre i log dettagliati garantiscono tracciabilità e audit. Una strategia che mira a coniugare innovazione e sicurezza, spiegano da Synology, riducendo i rischi legati alla cosiddetta “shadow AI”.

