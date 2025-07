4 videogiochi: Death Stranding2, Rematch, Donkey Kong e Dune Awakening

Per il mese di luglio in vista delle vacanze abbiamo provato: Death Stranding 2: On the Beach , Rematch, Donkey Kong e Dune: Awakening. Quattro titoli interessanti che potranno arricchire l'esperienza videoludica estiva. Ecco le nostre impressioni

Death Stranding 2: On the Beach Death Stranding 2 è il seguito dell'acclamato titolo di Hideo Kojima del 2019. E' ambientato in un mondo post-apocalittico dove i confini tra vita e morte si fanno sempre più labili. Il gioco segue Sam Porter Bridges in una nuova missione per riconnettere l’umanità, attraversando territori pericolosi e dimensioni alternative. Con un gameplay rinnovato che include un sistema di trasporto avanzato, un ciclo giorno-notte dinamico e nuove meccaniche di combattimento, il titolo espande l’universo narrativo con una trama profonda, simbolica e ricca di emozioni. L’opera si distingue per la sua direzione artistica visionaria e per l’approccio innovativo alla narrazione interattiva. Non è un titolo facile, bisogna lasciarsi trasportare.

Rematch Con questo game bisogna dimenticare fuorigioco, falli e pause infinite. Si tratta di un gioco sportivo che trasforma il calcio in uno spettacolo veloce, caotico e super competitivo. Si goca 5 contro 5, ogni giocatore controlla un solo personaggio e si lancia in match senza regole, dove contano solo riflessi e strategia. Rematch è pensato per chi vuole divertirsi subito, senza troppi fronzoli. Basta personalizzare il proprio avatar e si scende in campo per andare in rete.

Donkey Kong Bananza E' arrivata la Nintendo Switch 2 e non poteva mancare al party Donkey Kong. Il gorillone più famoso del gaming si lancia in un’avventura tutta nuova nel misterioso Underground World. Dopo che la malvagia corporazione ha rubato ogni singolo casco di banane, Kong dovrà affrontare trappole, nemici e ambientazioni sempre più folli, a suon di pugni e salti acrobatici per recuperare la refurtiva.Con ambientazioni dinamiche, nemici divertenti e un gameplay che mescola azione, esplorazione e momenti da vero platformer old-school, Bananza è un mix esplosivo di nostalgia e novità. E con Pauline al fianco di Kong se ne vedranno delle belle.

Dune: Awakening Ambientato sul pianeta desertico Arrakis, Dune Awakening fonde elementi di sopravvivenza e combattimento in un mondo persistente e condiviso da centinaia di giocatori. Si veste i panni di un sopravvissuto che deve affrontare le condizioni estreme del deserto, tra tempeste di sabbia, scarsità di risorse e la minaccia costante dei giganteschi vermi delle sabbie. La sopravvivenza richiede la gestione di fame, sete, calore e pericoli ambientali, oltre alla costruzione di rifugi, veicoli e armi tramite un sistema di crafting avanzato. Il titolo offre una forte componente narrativa alternativa, in cui la storia di Arrakis prende una piega diversa rispetto ai romanzi. L'esperienza di gioco è immersiva e dinamica. In Dune Awakening i giocatori possono scegliere se allearsi, combattere o dominare, in un mondo dove ogni decisione può cambiare l’equilibrio del potere.