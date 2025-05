Amazon celebra l’eccellenza italiana con i Made in Italy Days 2025

Dall’artigianato alla cosmetica, otto giorni di offerte per valorizzare le PMI italiane e promuovere il Made in Italy nel mondo

Dal 26 maggio al 2 giugno 2025, Amazon celebra una nuova edizione dei Made in Italy Days, iniziativa che celebra la qualità e la creatività delle piccole e medie imprese italiane. L’evento coincide con il decimo anniversario della vetrina Made in Italy, lanciata nel 2015 e oggi presente in 11 Paesi, con oltre 3 milioni di prodotti, di cui più di 2 milioni solo in Italia. L’obiettivo è promuovere l’artigianato locale e offrire visibilità internazionale a realtà imprenditoriali che rappresentano l’eccellenza del nostro Paese.

Protagonisti del territorio

Tante le imprese protagoniste, tra cui Essenze.me, Pelletterie Borghese, D’Annata e Marrocu Gioielli, che incarnano la tradizione e l’innovazione del Made in Italy. Dai cosmetici naturali ai gioielli, passando per l’olio extravergine e la pelletteria artigianale, ogni prodotto - spiegano da Amazon - racconta una storia di passione e qualità. La vetrina include anche realtà storiche come YESPRESSO, La Gondola, Mundialflex e Mobili Fiver, che hanno saputo evolversi mantenendo salde le radici artigianali.

Un viaggio tra le regioni italiane

Con 18 percorsi regionali, la vetrina Made in Italy permette di esplorare le eccellenze locali da nord a sud, offrendo prodotti che spaziano dalla gastronomia all’arredamento, dalla moda alla bellezza. I Made in Italy Days non sono solo un’occasione di shopping, spiegano ancora da Amazon, ma una vera e propria celebrazione della cultura italiana, un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione, portando il meglio dell’Italia nelle case di milioni di clienti in tutto il mondo. La vetrina Made in Italy è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 Paesi del mondo – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi. Dal 2019, inoltre, Amazon collabora con Agenzia ICE in 8 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Polonia, Paesi Bassi) per la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo di queste aziende.