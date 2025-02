Niino.it, “così rivoluzioniamo il trasporto sanitario non d’urgenza”

Il servizio punta a rendere la prenotazione di taxi sanitari e ambulanze più semplice, più conveniente, più efficiente. Ecco come funziona

Un servizio che punta a rivoluzionare il mondo del trasporto sanitario non d’urgenza rendendolo più conveniente e più semplice da prenotare per i pazienti e i loro cari e, al tempo stesso, più efficiente per le aziende che offrono questo servizio. Si chiama Niino.it ed è la prima piattaforma italiana di logistica digitale dedicata a questo tipo di trasporto, che comprende ambulanze, auto mediche, pullmini muniti di pedana che permettono a tutti coloro che non sono auto-sufficienti perché appena dimessi dall’ospedale oppure perché devono svolgere visite programmate, di raggiungere la destinazione desiderata. A raccontarci come funziona il Ceo Alessandro Monterosso: imprenditore, ex-infermiere, Forbes Under 30 Tech Enthusiast, già conosciuto nel mondo delle startup con la sua PatchAI.

Alessandro Monterosso, Ceo di Niino.it

La situazione attuale “In Italia e in Europa il sistema NEMT (Non-Emergency Medical Transportation) - ci spiega - è complesso e frammentato e ancora si affida a modelli tradizionali e poco integrati, come il passaparola o i consigli che si possono ottenere da medici e pazienti tra le corsie d’ospedale”: Per i pazienti, in particolare, continua Monterosso, l’accesso a questi servizi è spesso difficile e porta con sé difficoltà nel confrontare le offerte, trasparenza limitata sui prezzi e la qualità del servizio. Dal lato loro anche i trasportatori si trovano a gestire prenotazioni e logistica senza strumenti digitali avanzati, senza ad esempio conoscere la posizione esatta dell’ambulanza oppure in maniera non efficiente, organizzando il lavoro su semplici fogli di calcolo elettronici o facendo viaggiare i mezzi pieni all’andata e vuoti al ritorno.