emporia, smartphone moderni, semplici e inclusivi per over 50

Con Mauro Invernizzi, ad della sede italiana, siamo andati alla scoperta dei prodotti dell’azienda tedesca presente in oltre trenta Paesi: prodotti pensati per le esigenze della fascia più anziana della popolazione, che potrebbe avere difficoltà ad usare gli smartphone tradizionali. Ecco tutte le caratteristiche

Costano il giusto, sono semplici da usare e soprattutto sono inclusivi. Stiamo parlando dei prodotti di emporia Telecom, azienda fondata in Austria nel 1991 e presente in oltre trenta Paesi, che progetta e produce smartphone, app e telefoni (sia cellulari che fissi) facili da usare, specialmente per la generazione dai cinquant’anni in su. Dunque non nativi digitali, ma persone che hanno voglia di usare le nuove tecnologie in maniera semplice, oppure persone più in su con l’età che trovano difficile usare gli smartphone tradizionali e hanno bisogno di prodotti progettati ad hoc per la loro età e le loro conoscenze. Ad accompagnarci nel nostro viaggio tra le soluzioni proposte da emporia è l’amministratore delegato della filiale italiana, Mauro Invernizzi.

Con Mauro Invernizzi, amministratore delegato di emporia Telecom Italia

Dallo smartphone 5G a quelli con i tasti “emporia - ci spiega Invernizzi - fa della semplicità la sua missione e crea prodotti semplici, accessibili per chi ha problemi di vista e udito, utili per chi vuole avere in tasca uno strumento di comunicazione e di sicurezza”. Prendiamo ad esempio uno dei modelli di punta del momento, lo smartphone ME.6. Si tratta di un telefono con sistema operativo Android che integra la più recente tecnologia 5G, una tripla fotocamera, un processore octa-core, la possibilità di effettuare pagamenti NFC o di identificarsi con il lettore di impronte digitali per usare le app finanziarie: dunque un telefono come lo possono essere molti di ultima generazione che troviamo sugli scaffali dei negozi. Ma ME.6 ha qualcosa in più: da normale telefono Android può trasformarsi - se l’utente lo vuole - in un telefono più semplice da usare, con un menu che rende più accessibile l’accesso alle funzioni principali come fotocamera, social, Whatsapp, rubrica, con caratteri più grandi e la possibilità di chiamare o videochiamare i propri cari con un click. Il modello SMART.6 offre anche una cover che, quando è chiusa e protegge il telefono, permette di attivare al volo alcune funzionalità a scelta come la chiamata, la torcia la fotocamera. E poi ci sono i modelli più tradizionali con i tasti (per chi ha solo bisogno di telefonare) o ibridi come TOUCHsmart.2, modello a conchiglia dal design accattivante che permette di usare sia i tasti fisici che lo schermo touch, che permette di inviare e ricevere messaggi Whatsapp o di fare videochiamate ai propri cari.

I modelli ME6 e SMART.6