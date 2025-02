Spesa online, Cortilia entra nel Supermercato di Amazon

All'interno del servizio di Amazon che permette, in alcune città italiane, di fare la spesa e riceverla in giornata entra anche Cortilia, la Food Tech Company che propone prodotti agricoli (e non solo) di qualità

Amazon e Cortilia hanno siglato una collaborazione che permetterà a tutti i clienti di scoprire e acquistare all’interno del Supermercato di Amazon una selezione di prodotti locali di alta qualità. Il servizio inizierà ad essere disponibile nei prossimi mesi a Milano, Monza e nelle aree limitrofe per poi estendersi a tutta l’Italia.

Cosa si trova su Cortilia

L’assortimento di Cortilia - ci spiegano - include prodotti freschi di alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali. Il servizio di spesa online è nato nel 2011 come primo mercato agricolo online, qui il nostro approfondimento. La collaborazione con Amazon “punta a fornire una spesa giornaliera di prima scelta alle famiglie di tutta Italia, combinando la praticità con un ottimo livello di servizio al fine di garantire la migliore esperienza d'acquisto".

Come funziona il Supermercato di Amazon

Il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon permette ai clienti residenti in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna di ordinare la spesa scegliendo tra un’ampia selezione di prodotti freschi, alimentari, casalinghi disponibili per la consegna in giornata. Il servizio prevede anche la possibilità di creare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato, oppure pianificare le consegne fino a sei giorni prima.