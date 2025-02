Apple presenta “Inviti”, un’app per feste ed eventi: come funziona

Si chiama Inviti ed è una nuova app presentata da Apple e disponibile per iPhone che aiuta gli utenti in possesso di un piano iCloud+ di creare inviti personalizzati da inviare alle persone care. Con Inviti si possono creare e condividere facilmente inviti a feste o occasioni, richiedere conferma della partecipazione a un evento, permetter agli invitati di dare il proprio contributo ad album condivisi e collaborare a playlist musicali.

Come funziona

Gli utenti possono iniziare a creare un invito scegliendo un’immagine dalla loro galleria di foto o da una galleria di sfondi già presenti sull’app, con temi diversi a seconda delle occasioni. Inviti si integra con Mappe e Meteo e le persone invitate possono ricevere le indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell’evento e anche le previsioni meteo per il giorno dell'evento. Una delle funzionalità a nostro avviso più interessanti è la possibilità di contribuire con foto e video a una gallery condivisa: quante volte alla fine di una festa si chiede ai propri amici di ricevere le foto scattate, e molte vanno perse? Ancora, grazie alle playlist collaborative chi ha un abbonamento a Apple Music può contribuire a creare la colonna sonora per la festa.

Disponibilità

L’app diventerà più interessante con l’arrivo nei prossimi mesi anche in Italia di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale della Mela: l’utente potrà infatti generare immagini originali usando concetti, descrizioni e persone della libreria di foto e si potrà anche chiedere aiuto per trovare le parole giuste per ogni occasione, spiegano da Apple. È possibile installare l'app Inviti su iPhone oppure utilizzarla sul web all’interno della piattaforma iCloud. L’invito può essere creato da chi ha un piano iCloud+ mentre chiunque, anche chi non è in possesso di un account Apple o un dispositivo Apple, può rispondere.