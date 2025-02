Xiaomi X20 Max, pulizia con nuova tecnologia antigroviglio

Introduzione

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è un robot per le pulizie che permette di aspirare, lavare e igienizzare i pavimenti di casa. Fino a qui niente di nuovo. Tra le caratteristiche più interessanti c'è il prezzo: con poco meno di 650 euro si può avere una macchina che fa le stesse cose di modelli più costosi. E come novità c'è una spazzola molto utile e "tecnologica" con cui però bisogna stare attenti. Per saperne di più non resta che leggere la nostra prova