Revolut presenta il Conto Deposito senza Vincoli: ecco come funziona

Continua a crescere Revolut, l’app finanziaria globale che è ormai diventata una “banca digitale italiana”, dopo l’annuncio, poco più di un mese fa (qui la nostra intervista a Nicola Vicino, recentemente nominato General Manager della succursale italiana), dell’introduzione degli IBAN italiani: oggi un nuovo traguardo, tre milioni di clienti in Italia e il lancio un nuovo prodotto di risparmio, il Conto Deposito senza Vincoli.

Come funziona

Il nuovo Conto Deposito sarà inizialmente disponibile, spiegano da Revolut, per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo, e otterranno un tasso di interesse del 3% indipendentemente dal piano sottoscritto fino al 31 maggio 2025. I clienti esistenti otterranno invece l’accesso gradualmente nelle settimane successive, perché il prodotto sarà disponibile solo per i titolari di un IBAN italiano: Revolut invierà a questi clienti le istruzioni per passare all’IBAN italiano ed accedere al prodotto. Il Conto Deposito senza Vincoli consentirà loro, proseguono da Revolut, di ottenere un tasso di interesse giornaliero fino al 3% annuo sui depositi, in base al tipo di abbonamento sottoscritto (Standard, Plus, Premium, Metal, Ultra). Qui tutti i dettagli (l'articolo è ancora in inglese).

Interessi pagati giornalmente

Il saldo massimo da remunerare sarà di 100mila euro: “Il Conto Deposito senza Vincoli - spiegano - è l’opzione ideale per quei clienti che cercano un conto deposito trasdizionale con pieno controllo sui propri risparmi, che consente loro di accedere immediatamente ai propri fondi ogni volta che ne hanno bisogno”. Il conto prevede anche il pagamento giornaliero degli interessi: “Qualcosa di diverso - continuano - da ciò che offrono i concorrenti, che garantisce ai clienti maggiore flessibilità e un impatto più rapido con i propri risparmi”. Revolut, che ha annunciato di aver raggiunto i tre milioni di clienti nel nostro Paese, punta a quota quattro milioni entro la fine del 2025.