Amazon, fino al 2 giugno tornano i Made in Italy Days

Protagoniste dei Made in Italy Days di Amazon tante eccellenze nostrane che Amazon ospita all’interno della vetrina dedicata su Amazon.it, che ha l’obiettivo di valorizzare le attività delle piccole e medie imprese italiane, sia in Italia che all’estero. Una vetrina disponibile non solo sul portale italiano, ma anche in altri 11 paesi del mondo, dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi, dalla Svezia alla Germania. In totale si tratta di oltre 2 milioni di prodotti di cui 1,2 milioni presenti nel solo store italiano, frutto del lavoro - ci spiegano - di oltre 5.500 aziende che vendono all’estero. Ma di quali prodotti stiamo parlando? Specialità culinarie ovviamente, ma anche cosmetici di alta qualità rappresentativi dell’eccellenza italiana nel settore della bellezza e della cura della pelle, pezzi unici per l’arredo su misura, elementi di design, gioielli, ceramiche, accessori per la tavola e la cucina, prodotti di pelletteria, solo per fare alcuni esempi. Tutti realizzati sia da piccole e medie imprese italiane sia da marchi rinomati a livello internazionale. Nella vetrina sono disponibili anche 18 percorsi regionali: un’opportunità di shopping - aggiungono da Amazon - ma anche una vera e propria festa per celebrare l'artigianalità italiana.

Un’opportunità per farsi conoscere all’estero

In occasione della settimana del Made in Italy Amazon ha anche diffuso un rapporto sull’impatto delle PMI italiane, da cui emerge che nel solo 2022 oltre 21mila piccole e medie imprese hanno venduto più di 125 milioni di prodotti su Amazon, circa il 20 per cento in più rispetto all’anno precedente. Tra queste, oltre la metà ha esportato i propri prodotti registrando complessivamente più di 950 milioni di euro di vendite all’estero (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito i Paesi in cui le PMI vendono con più successo). Tra le categorie più esportate, i prodotti per la casa, i prodotti di bellezza, quelli per la salute e la cura della persona, quelli legati allo sport e ovviamente quelli alimentari. Un’iniziativa che è la prima del suo genere in Amazon e che i paesi esteri guardano con entusiasmo. “Quella del Made in Italy è una vetrina che ci sta dando molte soddisfazioni - spiega a Sky TG24 Ilaria Zanelotti, direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it - l’abbiamo vista nascere nel 2015 e crescere negli anni aggiungendo anno dopo anno aziende e idee nuove fino a superare i due milioni di prodotti. Quello che notiamo - aggiunge Zanelotti - è un riscontro molto positivo dai clienti, sia in Italia che all’estero dove il marchio Made in Italy funziona molto bene”.