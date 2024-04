heat it pro, una “chiavetta” smart contro le punture di insetti

1/4

Sta spopolando su Kickstarter e c’è già chi parla di “rivoluzione”. heat it pro è una sorta di “chiavetta” che si inserisce nella porta di ricarica del cellulare (è venduto sia in versione USB-C per Android, sia con con connettore Lightning per iPhone dal 6s al 14 - la versione per iPhone 15 è in arrivo) e grazie al calore generato è in grado di alleviare rapidamente il prurito e il dolore delle punture di insetti. Il dispositivo, che si basa sui principi dell’ipertermia, è ultra-portatile ed è alimentato direttamente dal telefono.

Il sito ufficiale di heat it pro