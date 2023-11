Settimana del Black Friday, Amazon inaugura un pop-up store a Milano

All’interno dello spazio espositivo temporaneo tante idee regalo e una selezione delle offerte e delle categorie merceologiche vendute su Amazon, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese italiane. L’abbiamo visitato in anteprima

La settimana del Black Friday è forse la settimana più importante dell’anno per Amazon , che offre sconti su migliaia di prodotti e dà il via, idealmente, alla stagione natalizia. Per celebrare la settimana del Black Friday il colosso dell’e-commerce ha inaugurato un pop-up store (cioè uno spazio espositivo temporaneo) che rimarrà aperto, in via De Cristoforis 1 in pieno centro a Milano, fino a domenica 26 novembre.

Cosa c’è nello store All’interno della Amazon Black Friday Fun House - realizzata con un’atmosfera retrò tipica degli anni Ottanta e Novanta - numerosi ambienti che mostrano una piccola selezione di quelle che sono le offerte e le categorie merceologiche vendute su Amazon, che può fornire tante idee per lo shopping natalizio. Ogni prodotto esposto è accompagnato da un QR Code che i visitatori possono scansionare per scoprire prezzo e informazioni. E così tra una Fiat 500 100% elettrica e una parete dedicata a bambole e giochi da tavolo, tra una degustazione di prosecco e una piega ai capelli in un vero e proprio salone di bellezza firmato Fanola, marchio professionale di prodotti per la cura dei capelli, è possibile anche giocare a flipper e a giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris mentre un’area è dedicata al Made in Italy: qui si possono supportare le piccole e medie imprese (e assaggiare un buon panettone proprio di una di queste PMI, la Pasticceria Fraccaro 1932). Presente, infine, un’area “Charity” dove gli ospiti hanno l’opportunità di scoprire le iniziative benefiche di Amazon. Il pop-up Amazon Black Friday Fun House è aperto al pubblico, con ingresso gratuito, dal 21 al 26 novembre, nei seguenti orari: il 21 e 22 novembre dalle 14:30 alle 21:00; il 23 novembre dalle 11:00 alle 18:00; il 24, 25 e 26 novembre dalle 11:00 alle 21:00.

Le previsioni di vendita “In questa settimana del Black Friday - spiega a Sky TG24 Giorgio Busnelli, vice presidente delle categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa - offriamo sconti su centinaia di migliaia di prodotti fino al 40% su tutte le categorie, e vediamo una risposta molto positiva dei clienti già nei primi giorni su tutte le categorie”. A Busnelli chiediamo anche l’importanza della promozione del Made in Italy: “Per noi - ci risponde - è una parte molto importante della selezione: ci sono 5.500 aziende italiane che attraverso Amazon vendono in 11 paesi nel mondo e abbiamo circa un milione di prodotti. Questo si inserisce nel contesto più ampio del nostro impegno per le PMI: ci sono 21mila imprese piccole e medie che in Italia collaborano con noi e l’anno scorso abbiamo esportato beni per 950 milioni di euro. Abbiamo intenzione - conclude - di raggiungere 1 miliardo e 200 milioni di export al 2025”.