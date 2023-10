HYPHEN ARIA, Rolling Square presenta le cuffie a conduzione aerea

La tedesca Rolling Square propone delle cuffie innovative “amiche delle orecchie” in grado di ridurre infezioni e altri problemi del canale uditivo. E si sentono anche molto bene

In redazione quando riceviamo prodotti diversi dal solito e innovativi siamo ben contenti di segnalarli e di provarli. Recentemente abbiamo ricevuto le nuove cuffie HYPHEN ARIA della svizzera Rolling Square, azienda che propone sempre gadget innovativi (qui la nostra prova). Le cuffie HYPEN ARIA si differenziano dalla maggior parte delle cuffiette attualmente in circolazione perché offrono una buona esperienza di ascolto senza entrare (lettralmente) nelle nostre orecchie. Come? Attraverso la tecnologia di conduzione aerea. Seguite la nostra recensione.