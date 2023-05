Sofidel: così cambiano la produzione e la logistica della carta

Come cambia grazie alla tecnologia la produzione di carta "tissue" (carta igienica, scottex, etc) e come si evolve la logistica? Per scoprirlo siamo volati in Polonia presso uno degli impianti più innovativi del Gruppo Sofidel , azienda italiana nota per il marchio Regina. A Ciechanów ha infatti sede il secondo magazzino automatico di Sofidel in Europa, dopo quello realizzato in Svezia, e il terzo nel mondo, insieme a quello di Circleville, in Ohio, negli Stati Uniti. Qui si trovano carrelli che si muovono con sensori, magazzini per lo stoccaggio completamente automatizzati e addirittura camion a guida autonom

Un magazzino completamente automatizzato

Ci ha colpito la grande efficienza del processo completamente realizzato da macchine. In questo stabilimento le competenze lavorative si sono spostate dalla movimentazione manuale delle merci alla supervisione di macchine complesse, che eseguono il lavoro in modo automatico. Sono richiesti quindi profili professionali più formati e in grado di saper gestire dinamiche complesse. l fiore all'occhiello di questo stabilimento Sofidel in Polonia è il magazzino automatico di 36 mila metri quadrati che gestisce 32mila pallet di merce, con un software avanzato che separa la merce da stoccare e quella da spedire ai clienti in base agli ordini. Il magazzino ha solo il 14% di ossigeno per limitare il rischio di incendi e garantire maggiore sicurezza per i lavoratori. Il design interno consente inoltre di risparmiare fino al 40% dello spazio. Sofidel ha investito nell’automazione dei processi, della logistica e degli impianti produttivi nel settore cartario e promuove la cultura della digitalizzazione in tutte le divisioni aziendali, ci dice Hanna Konopko-Kotarba, Country Operation Manager di Sofidel in Polonia.

Il Gruppo Sofidel

Per ridurre l’incidenza dei costi di trasporto, gli impatti sull’ambiente e migliorare il servizio offerto ai clienti, Sofidel ha costruito e acquisito i propri stabilimenti, come questo in Polonia, vicino ai mercati di sbocco. In Europa, i siti produttivi si trovano in un raggio di 350-400 km dai clienti. Ad oggi il Gruppo, un'azienda familiare italiana di proprietà delle famiglie Stefani e Lazzareschi, con sede a Porcari, in provincia di Lucca, è il secondo produttore di carta tissue in Europa e il settimo nel mondo. Fondato nel 1966, è presente in 12 Paesi in Europa e negli Stati Uniti con quasi 6.900 dipendenti, una capacità produttiva di 1.440.000 tonnellate, un fatturato consolidato netto di 2.801 milioni di euro e i suoi prodotti sono presenti in 59 Paesi nel mondo.