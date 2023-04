ONYX BOOX Note Air 2 Plus, molto più di un e-book

Se non la prima, sicuramente la seconda cosa che ci viene da pensare quando vediamo un tablet e-ink, o e-reader in una vetrina o nelle mani di qualcuno è: ha ancora senso? È quello che andremo a scoprire con la nostra prova

Prima di trarre conclusioni affrettate bisogna sapere che il mercato dei tablet e-ink è in fermento e di tanto interesse ha beneficiato soprattutto ONYX, azienda cinese, tra le poche in circolazione a credere ancora in questo settore. Il BOOX Note Air 2 Plus, infatti, è un dispositivo e-ink Android, con una buona personalizzazione.

Cosa ci fa un dispositivo e-ink con un sistema operativo Android? È una comoda estensione delle prestazioni di un e-reader, a patto che si tengano presenti i limiti dello stesso a cominciare dal display che essendo in bianco e nero impone una decisa scelta tra le app scaricabili. Insomma, non si può pretendere di usare il BOOX Note Air 2 Plus, né altri e-reader, per tenere buoni grandi e bambini con giochi o altri contenuti simili.

La scrittura

Dove eccelle, invece, è nell’esperienza di scrittura, assolutamente appagante, che ricorda molto da vicino una matita, persino nel sibilo che ne esce mentre si scrive: tutto rimanda alla scrittura con una mina in grafite su un foglio di carta. Merito anche della penna che ha 4.096 livelli di pressione e nessuna necessità di essere ricaricata ma anche del display. Lo schermo, infatti, è da 10,3 pollici, con risoluzione di 1872x1404 e solide cornici in metallo. Il peso complessivo è di 445 grammi, non rappresenta mai un problema, non si è mai impacciati, anzi la sensazione è quella di avere tra le mani qualcosa di estremamente solido e ben fatto. Anche se non riveste l’importanza che può avere in uno smartphone o in un tablet classico, all’interno di ONYX BOOX Note Air 2 Plus troviamo un processore di tutto rispetto. Si tratta di un Qualcomm Snapdragon 662, un octa-core che non va mai in difficoltà grazie anche ai 64 giga di memoria di archiviazione e ai 4 gb di ram.