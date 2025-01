Fiat Grande Panda debutta in Italia, nei concessionari da marzo

Presentata a luglio 2024 da oggi è in vendita in Italia e segna il ritorno di Stellantis nel segmento B. Due le versioni, ibrida da 18.900 euro ed elettrica, da 24.900 euro, con cavo di ricarica integrato

La Grande Panca ibrida ha un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV, con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive”. Nella versione elettrica la batteria è da 44 kWh, con un'autonomia nel ciclo WLTP di 320 km e un motore elettrico da 83 kW (113 CV). La versione elettrica raggiunge una velocità massima di 132 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi. E' dotata di un cavo di ricarica AC integrato e retrattile: in corrente continua ricarica a una potenza di 100 kW, in corrente alternata, invece, fino a 7 kW.

I prezzi

Grande Panda ibrida è disponibile negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, con un prezzo di listino a partire da 18.900 euro nell’allestimento POP. Due le versioni elettriche: La Prima e la RED, con le ruote in acciaio bianche da 16 pollici e il logo "RED" sul montante centrale. Nella versione elettrica, la Grande Panda ha un prezzo di listino a partire da 24.900 euro per l’allestimento RED.

Dimensioni e design

Ispirata alla Panda degli anni '80 ha però un aspetto innovativo rispetto alla tradizione. Una delle sue caratteristiche sono i Led Pxl: una serie di elementi simili a pixel che si estendono dal centro della griglia superiore ai fari, evocando l'iconico videogioco degli anni '80 e richiamando le finestre a forma di cubo del Lingotto.

“Grande” non indica dimensioni più ampie: la Grande Panda si distingue per la sua compattezza, con una lunghezza di 3,99 metri, al di sotto della media del segmento, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri (senza specchietti), offrendo comunque il massimo comfort per 5 persone. 13 litri nella plancia, di cui 3 litri sono contenuti in un singolo vano. Inoltre, la Grande Panda vanta una capacità massima di 412 litri nel bagagliaio (361 litri per la versione elettrica).

L'influenza italiana e del marchio FIAT è evidente anche attraverso alcuni elementi distintivi: il cruscotto da 10’’ e la radio digitale da 10,25” presentano uno stile esclusivo che richiama la forma della pista del Lingotto, così come i fari anteriori e posteriori, composti da cubi opalescenti, che evocano le finestre delle facciate della storica fabbrica del Lingotto.

In plancia due display, il primo da 10 pollici per la strumentazione digitale ed il secondo da 10,25 pollici dedicato al sistema infotainment.

Materiali riciclcati

I componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande vengono riciclati e miscelati negli interni in plastica blu della Grande Panda. Ogni auto contiene il materiale riciclato di 140 cartoni.