IA, perché il chatbot di DeepSeek ha scosso i colossi Usa e la Borsa

La start-up cinese DeepSeek ha scosso il mondo dell'intelligenza artificiale, con una forza sufficiente a far vacillare le certezze delle grandi aziende negli Stati Uniti e delle Borse: il colosso dei microchip NVIDIA ha perso ieri oltre il 17%. Si tratta della società più capitalizzata al mondo, anche perché i suoi prodotti sono giudicati cruciali per poter addestrare efficacemente l'IA. E anche Oracle, Microsoft e Alphabet (la società che controlla Google) hanno registrato perdite in Borsa. Del caso del nuovo chatbot open source di IA cinese - capace di rivaleggiare con Llama 3.1 di Meta, GPT-4o di OpenAI e Claude Sonnet 3.5 di Anthropic - si è parlato nella puntata del 27 gennaio di Numeri, programma di approfondimento di Sky TG24.

Il costo dello sviluppo di DeepSeek Nella giornata di ieri a destare impressione sono state non solo le prestazioni di DeepSeek-R1, ma anche le cifre circolate su quanto sia costato sviluppare il chatbot rispetto a ChatGPT-4. Se per quest'ultimo infatti la stima si aggira intorno ai 100 milioni di dollari, il prodotto della start-up cinese sarebbe costato solamente 6 milioni di dollari. Per non parlare degli investimenti fatti dalle più grandi aziende tech nel settore dell'intelligenza artificiale nel 2024: Microsoft ha infatti messo sul piatto circa 70 miliardi di dollari, Google 50, Meta 40 e Amazon 30.

Le prestazioni di DeepSeek A causare le tensioni in Borsa è stato anche il report diffuso proprio da DeepSeek, in cui vengono messe a confronto le prestazioni del proprio chatbot con quelle dei principali concorrenti sul mercato. E come si evince dal grafico qui sopra, la colonnina blu risulta indicare punteggi migliori rispetto a quelli di quasi tutti i competitor. E a dirlo non sarebbe solo DeepSeek, ma sarebbe stato confermato anche da prove svolte da parti terze, e questo ha alimentato le tensioni sui listini.

Il tema dell'accesso ai chip Negli Stati Uniti il tema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e dell'accesso ai chip necessari per addestrarla è presente non solo da quando Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca. Una delle ultime decisioni di Joe Biden prima di lasciare la presidenza è stata quella di stringere ulteriormente le maglie della vendita dei chip alla Cina, nella convinzione fino a ieri che l'impossibilità di avere prodotti sofisticati come quelli prodotti da NVIDIA avrebbe precluso lo sviluppo di modelli efficienti. Tuttavia DeepSeek sarebbe riuscita ad addestrare il proprio modello con una quantità nettamente inferiore di chip rispetto a quelli utilizzati dai giganti statunitensi del settore: 2 mila contro 16 mila. Resta comunque da vedere se le informazioni fornite dalla società cinese saranno tutte verificate.

