Intelligenza artificiale, Wall Street teme la DeepSeek cinese: i dati

DeepSeek è una startup cinese e i suoi modelli sono stati inclusi nella top 10 mondiale stilata da Chatbot Arena, superando anche tecnologie sviluppate da rivali americani. Di Alexsandra Georgieva ascolta articolo

Giornata pesante per i mercati finanziari statunitensi: i futures di Wall Street anticipano un'apertura in profondo rosso, che segna un calo di circa il 4% nel pre-market. A subire le perdite più significative sono i titoli tecnologici legati al settore dei chip e dell'intelligenza artificiale, tra cui Nvidia -11,5%, Broadcom -11,6% e colossi come Microsoft, Meta Platforms e Alphabet (Google), tutti -5%. La motivazione porta in Cina, con DeepSeek, la startup di intelligenza artificiale che sta sfidando i colossi americani.

Cos’è? DeepSeek è una startup cinese fondata da Liang Wenfeng, un ex gestore di hedge fund. L'azienda ha recentemente attirato l'attenzione con il lancio di R1, un modello di AI progettato per risolvere problemi complessi. I modelli di DeepSeek come R1 e V3 sono già stati inclusi nella top 10 mondiale stilata da Chatbot Arena, superando anche tecnologie sviluppate da rivali americani come Anthropic e xAI di Elon Musk. La peculiarità di DeepSeek è che utilizza chip meno sofisticati e meno costosi, rispetto ai suoi concorrenti statunitensi. Questo approccio innovativo ha generato preoccupazioni tra gli investitori, che temono una perdita di leadership tecnologica americana e una forte riduzione dei margini dei produttori di chip, GPU, come appunto Nvidia.

I risultati con costi ridotti Per addestrare uno dei suoi ultimi modelli, l’azienda ha speso 5,6 milioni di dollari, una cifra nettamente inferiore rispetto a 100 milioni e a 1 miliardo di dollari che, secondo Dario Amodei, CEO di Anthropic, sono necessari per sviluppare modelli simili negli Stati Uniti. Secondo esperti del settore come Barrett Woodside, co-fondatore della startup Positron di San Francisco, il caso di DeepSeek è “affascinante” e potrebbe rappresentare un punto di svolta per il futuro dell’intelligenza artificiale, grazie alla sua capacità di combinare efficienza e innovazione con risorse limitate. Approfondimento Paul McCartney al governo inglese: "Proteggete gli artisti dall'IA"

Un successo cinese ma non privo di controversie Le strategie di DeepSeek mettono in discussione l’efficacia delle restrizioni statunitensi, volte a limitare l’accesso della Cina ai chip avanzati. La startup è diventata il simbolo della crescente ambizione tecnologica cinese, infatti, il Wall Street Journal sottolinea che il fondatore Liang Wenfeng ha recentemente incontrato il premier cinese Li Qiang, per discutere di strategie volte a colmare il divario con gli Stati Uniti nel settore dell’AI. Tuttavia, allo stato attuale, DeepSeek inciampa in varie controversie, infatti, alcuni suoi modelli presentano forme di censura su temi politicamente sensibili, evitando domande legate a questioni controverse sul governo di Xi Jinping. Questo aspetto, definito dagli esperti “l’unico vero limite”, potrebbe comunque essere mitigato grazie all’approccio open-source della società, che permette ad altri sviluppatori di tutto il mondo di accedere al codice dei suoi modelli AI, per modificarli e personalizzarli.