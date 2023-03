Nokia X30, smartphone sostenibile e potente

L'X30 per Nokia è il prodotto più sostenibile di sempre. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni

Quando è uscito sul mercato, Nokia X30 è stato protagonista degli ultimi mesi del 2022 ma questo prodotto è ancora attualissimo per affidabilità e prestazioni. Per Nokia è il prodotto più sostenibile di sempre. Infatti la scocca è realizzata al 100% in alluminio riciclato e al 65% in plastica riciclata. In più per ogni smartphone venduto l'azienda finlandese farà piantare cinque alberi.

Elegante e potente

Nokia x30 ha delle linee molto eleganti dettate dall'utilizzo del policarbonato e dall'alluminio, poi è sottile e leggero. Il display è un OLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e-refresh rate fino a 90Hz. Lo abbiamo trovato molto luminoso e comodo per vedere i video. L'audio invece è poco potente. Per quanto riguarda l'hardware, Nokia X30 monta un processore SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G coadiuvato dalla GPU Adreno 619. 8 GB di memoria RAM e 256 GB di ROM.Per noi è abbastanza veloce e preciso. Le app si aprono piuttosto velocemente ed il framerate nei giochi è più che buono oltre che stabile. Piacevole ritrovare tra le app anche la radio FM. Non mancano l’NFC, il supporto alla rete 5G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1.