Finita l'attesa, PlayStation 5 torna disponibile

Da quando è stata presentata nel 2020, possedere una PlayStation 5 era diventato il privilegio di pochi. Complice una domanda senza precedenti per la nuova console, una pandemia e la carenza di chip semiconduttori hanno portato Sony a rallentare la produzione. Adesso il problema sembra risolto. Anche perchè a fine mese arriva PlayStation Vr2, il nuovo visore di realtà virtuale che senza console non può vivere.

Una grossa console

E per celebrare l'evento e festeggire con la community, Sony ha pensato di piantare nel cuore di Roma, in Largo dei Lombardi una riproduzione della console PlayStation 5 alta ben 5 metri. La realizzazione ha richiesto 30 giorni di lavoro e una squadra di 25 persone. L'imponente console è fatta con materiali green a impatto zero.