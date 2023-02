Philips: ecco tutte le novità audio-video per il 2023

Una nuova linea e un “cambio di paradigma” per i televisori, numerose soluzioni per gli amanti dello sport e della musica e anche uno strumento che promette di farci dormire meglio. Sono tante le novità annunciate da TP Vision a marchio Philips durante l’evento TP Vision Live Amsterdam Edition 2023.

Tutte le novità tv

Non è semplice districarsi attorno all’ampia scelta di tv offerta con il marchio Philips. Per questo, annuncia dal palco il Ceo per l’Europa e le Americhe Kostas Vouzas, è stato deciso di razionalizzare le diverse tipologie in quattro categorie. C’è il The One, il televisore best selling, completo e con il prezzo più accessibile, l’OLED e l’OLED+ che offrono il massimo della qualità e arriva il modello miniLED The Extra. Ma l’altra novità di quest’anno è che di fatto tutti i modelli di tv con Ambilight - cioè quell’effetto tipico della maggior parte dei televisori Philips che permette tramite dei LED installati nel retro dell’apparecchio di illuminare con i colori che compaiono sulla tv anche la parete, creando un innovativo effetto luminoso - prendono il nuovo nome di Ambilight Tv. Questo perché il sistema Ambilight diventa la caratteristica principale di questi televisori, quella caratteristica che spesso fa scegliere ai consumatori di acquistare un tv Philips. Peccato che - aggiungiamo noi - a partire da quest’anno tutti i televisori avranno la funzionalità Ambilight solo su tre lati (superiore, destro e sinistro) anziché su tutti e quattro i lati come i modelli degli ultimi due anni: per molti consumatori questa decisione potrebbe impattare pochissimo ma rischia di essere un po’ meno gradita da tutti coloro che installano la tv a parete.

Fino ad oggi, ci spiega Paolo Vecera, Business&Marketing Manager Tv&Sound per l’Italia, Grecia, Malta e Cipro, “parlavamo di Ambilight come di una caratteristica mentre adesso il nostro focus è quello di lanciare la categoria Ambilight TV con prodotti che vanno dai 32 fino agli 85 pollici: tv, dunque, assolutamente pronte per qualsiasi esigenza e qualsiasi portafogli”. Avere un tv Ambilight, spiega ancora Vecera, è come avere un tv da 70-75 pollici quando invece ne abbiamo uno da 55: questo perché Ambilight proiettando la luce rappresentata sulla tv anche sul muro crea un ambiente immersivo e non stanca l’occhio.