MacBook Pro con chip M2 Pro e Max, nuovi campioni di produttività

Prestazioni da campione, batteria di lunghissima durata, suono pieno e potente, schermo e bordo ultra-sottili, cavo di ricarica MagSafe. Sono alcune delle principali caratteristiche del nuovo MacBook Pro con processore M2 Pro e Max, l’ultima versione del laptop più potente con la Mela appena presentato insieme ai nuovi Mac Mini. Noi abbiamo avuto modo di provare per alcuni giorni il modello da 14 pollici con processore M2 Pro, ecco com’è andata.

Le caratteristiche principali

Il nuovo MacBook Pro ha un guscio in alluminio e un peso non leggerissimo (circa 1,6 kg). Da aperto notiamo subito una comoda tastiera meccanica retroilluminata con una riga superiore di tasti funzione che permettono di accedere velocemente alla luminosità, al microfono, alle funzioni di ricerca, al controllo del volume. Presente anche il lettore di impronte digitali Touch ID sul tasto di accensione mentre manca la comoda Touch Bar interattiva presente sui modelli da 13 pollici. Dislocati sui due bordi laterali troviamo tre porte USB-C/Thunderbolt 4 per connessioni ultra-veloci, uno slot SDXC card per leggere le memory card, un’uscita HDMI per collegare il monitor a fonti esterne e il sempre utile jack da 3,5mm per le cuffie. Presente il sempre molto comodo connettore di ricarica MagSafe che si aggancia magneticamente al MacBook ed evita cadute accidentali del portatile se inavvertitamente qualcuno dovesse inciampare nel cavo. Il laptop si presenta molto stabile grazie a quattro supporti posti sul lato inferiore che rendono la digitazione comoda sia su un tavolo sia in situazioni meno comode (aereo, treno, divano). Ottima la durata della batteria: nelle nostre prove siamo riusciti a lavorare aprendo e chiudendo il Mac diverse volte al giorno per oltre tre giorni con una sola ricarica di batteria e per un giorno e mezzo continuativamente compiendo operazioni complesse come elaborazione foto e montaggio video. Lo schermo, un Liquid Retina XDR da 14 o da 16 pollici, non è touch ma si vede molto bene anche sotto la luce diretta del sole o sotto i riflettori dei nostri studi televisivi, è luminoso e restituisce colori brillanti e fedeli. Presenti una videocamera FaceTime HD da 1080p e tre microfoni professionali che offrono una qualità ottima per le videochiamate e sono in grado di eliminare i rumori di fondo quando parliamo (provati in un bar - funzionano molto bene). Davvero ottimo l’audio grazie a sei altoparlanti che supportano anche l’Audio Spaziale.

I nuovi chip

Spiegano da Apple che grazie ai nuovi processori M2 Pro e Max i nuovi MacBook Pro sono in grado di velocizzare, potenziare e dunque “trasformare” i flussi di lavoro in moltissimi ambiti, dall’arte alla scienza allo sviluppo di app. Vasta la scelta di modelli, è possibile spaziare da quello con chip M2 Pro a 10-core con GPU a 16-core fino al modello top con processore M2 Max con CPU a 12-core e GPU a 38 core. In base al modello è disponibile una memoria Ram unificata da 16 o 32 gigabyte e un sistema di archiviazione SSD da 512GB o 1TB. Le velocità e la gestione energetica rimangono impressionanti sia che il MacBook Pro sia collegato alla rete, sia che sia alimentato a batteria. Silenziosissime le ventole che si attivano solo quando l’elaborazione si fa realmente complessa. I nuovi MacBook Pro supportano anche il nuovo protocollo ultra-veloce Wi-Fi 6E e un’interfaccia HDMI avanzata che permette la connessione del portatile con i monitor 8K fino a 60Hz e i monitor 4K fino a 240Hz.