CES 2023, tutte le novità più interessanti presentate a Las Vegas

Per scoprire quali saranno le novità tech che entreranno nella vita di noi consumatori in questo 2023 siamo volati a Las Vegas, dove ha da poco chiuso i battenti la più grande fiera al mondo dedicata all’elettronica di consumo

Il CES è l’appuntamento annuale che si svolge nel primo weekend dell'anno a Las Vegas, da dove i big della tecnologia annunciano le novità che vedremo nel corso del nuovo anno. Cominciamo da Dyson che ha svelato Dyson Zone, cuffie con integrata la purificazione dell'aria, che segna la prima avventura del brand nel mondo dell'audio. Cancellazione del rumore sì, ma soprattutto queste cuffie combattono l'inquinamento atmosferico, oltre che acustico. Con una estetica simile a quella di Bane, in Batman, questo dispositivo futuristico è il primo modello di depuratore dell'aria progettato appositamente per il viso.

Per celebrare i 10 anni di Oled TV, LG ha lanciato due nuovi televisori: Oled M che è in grado di offrire connettività video e audio wireless in 4K a 120 Hz, e Oled T che invece è uno schermo che diventa trasparente, quando il televisore non è in funzione. LG ha anche dedicato uno spazio del suo padiglione alle sue partnership con altre realtà tech, per lo sviluppo di nuovi device, come Brid.zzz, auricolari notturni per la cancellazione del rumore, ma che analizzano anche le onde celebrali, al fine di migliorare la qualità e la quantità del sonno.

Lenovo ha presentato Yoga Book, un Pc con doppio schermo Oled, leggero, sottile e potente, dotato di processore Intel Core di tredicesima generazione, dal design versatile: gli utenti possono vedersi un video su uno dei due schermi e fare delle ricerche sull’altro; oppure lavorare in multitasking, per esempio mostrare una presentazione su uno schermo mentre si controllano le slide dal secondo. E poi ha svelato Lenovo ThinkPhone, lo smartphone Motorola che mette al centro la sicurezza, con funzionalità avanzate che permettono ai dipartimenti IT di avere la certezza che gli smartphone aziendali siano protetti, e che inoltre si integra perfettamente con gli altri device della famiglia Lenovo come il ThinkPad.

Brilla l’Italia a questa fiera della tecnologia a Las Vegas con alcuni progetti che hanno catturato l’attenzione di pubblico e investitori.

Il brand di moda Enrico Cuini ha unito una tecnologia di computer vision al design italiano per produrre una linea di scarpe d'alta moda che promettono migliore vestibilità e confort. Una app sul cellulare o gli scanner, presso i rivenditori del brand di moda, restituiscono fino a 24 calzate diverse per ogni taglia del piede. A questa viene abbinata ALIA, una tecnologia che promette di rendere comode anche le scarpe con i tacchi a spillo alti, perché dissipa la pressione del piede rendendola equivalente a quella di una scarpa da ginnastica. La calzatura viene infine prodotta nei laboratori nella Marche e poi recapitate a casa del cliente.

All'interno del Padiglione Italia, che ha portato al CES di Las Vegas una selezione delle migliori startup italiane, il progetto che ci ha colpito di più, anche per il suo impatto sul sociale, è stato Lightscience, che ha presentato MyLab, una piattaforma per fare le analisi cliniche del sangue direttamente da casa, senza recarsi nei centri clinici specializzati. Il device è partito dal monitoraggio dei livelli metabolici nei pazienti affetti dalla malattia rara della Fenilchetonuria (o PKU). Grazie all'intelligenza artificiale che sta dietro lo scanner medico MyLab, i dati di una goccia di sangue presa direttamente dal paziente vengono digitalizzati e inviati ai laboratori e tramite lo stesso device si permette di dialogare con il proprio medico curante sulle analisi cliniche.

Interessante anche per l'applicazione nel quotidiano della blockchain, Evolvo, catena smart per biciclette o monopattini realizzata in cavi irrobustiti di funi d'acciaio e che in caso di tentato furto, notifica il proprietario tramite l'app, e rintraccia il veicolo grazie al GPS. Ma dall'altra Evolvo genera un NFT, un certificato di proprietà del veicolo, così che in caso di furto e tentata rivendita del bene, questo sarà riconoscibile e riconducibile al legittimo proprietario grazie al sistema della Blockchain. Nei prossimi due anni il mercato delle bici di alta gamma accetterà solo transazioni di bici certificate. Il prezzo di questo smart-locker: 200 euro.