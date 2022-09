OPPO Reno8 Lite, il medio gamma che convince

Le caratteristiche principali

OPPO Reno8 Lite è venduto con processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 gigabyte di Ram (espandibili via software di 5 giga allocando temporaneamente la memoria rom) e 128 di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è il sempre completo ColorOS 12 basato su Android 11 pulito, essenziale, scattante. Il display è un AMOLED da 6,4 pollici che offre un’esperienza di visione confortevole anche sotto la luce del sole. Ben ottimizzata la batteria da 4.500 mAh che ci ha permesso di lavorare e giocare per più di un giorno intero; presente come sempre negli smartphone OPPO la ricarica veloce SUPERVOOC: nella nostra prova abbiamo caricato il nostro telefono da completamente a zero fino al 100% in circa un’ora e 10 minuti (in 30 minuti siamo arrivati al 45%). Caratteristica “iconica” di questo smartphone sono le Dual Orbit Lights: si tratta di luci a led collocate attorno alle due fotocamere posteriori che possono lampeggiare in diversi sfumature di blu ad esempio quando si accende lo smartphone, quando è in carica, se si riceve una chiamata o se è presente una notifica: si tratta certamente di un ottimo modo per accorgersi che qualcuno ci sta cercando se, ad esempio, siamo in riunione e abbiamo il telefono silenzioso.