Pixel 6a, il telefono Google a un prezzo conveniente

Tanta qualità e tante funzionalità innovative a un prezzo più accessibile rispetto a quello dei fratelli maggiori 6 e 6 Pro. Abbiamo provato il nuovo smartphone made by Google insieme alle nuove cuffie senza fili Pixel Buds Pro

Pixel 6a è l’ultimo smartphone commercializzato in Italia da Google. Molto simile al Pixel 6 e al Pixel 6 Pro, arrivati nel nostro paese all’inizio dell’anno, il Pixel 6a è definito dalla stessa Big G “il telefono di Google economico”: porta, infatti, con sé le tante e innovative funzioni viste già sui due fratelli maggiori e, a nostro avviso, la migliore esperienza Android che si possa trovare su uno smartphone, a un prezzo più accessibile. Le caratteristiche principali Google Pixel 6a è molto leggero e comodo da maneggiare e da portare in tasca e ha un form factor che permette di usarlo completamente con una sola mano. È venduto in tre colori, grigio antracite, grigio chiaro e verde salvia (noi abbiamo provato quest’ultimo - dal gusto un po’ retro ma che non passa inosservato) e sotto il cofano ospita 128 gigabyte di spazio di archiviazione, 6 gigabyte di Ram e lo stesso nuovo processore Google Tensor dei suoi fratelli 6 e 6 Pro, che lo rende sempre veloce e reattivo, anche quando si usano più app insieme. Un processore che è anche alla base, ricordano da Google, di alcune funzionalità specifiche come la traduzione dal vivo e che interagisce con il chip di sicurezza Titan M2 rendendo il telefono, raccontano, più "resiliente agli attacchi”. Molto veloce lo sblocco con l’impronta, presente la certificazione IP67 contro piccole quantità di acqua.

I tre colori di Google Pixel 6a

Il software e la batteria leggi anche Pixel 6 e Pixel 6 Pro, la nostra recensione Tantissime come sempre le funzionalità software presenti sul Pixel 6a: oltre alla traduzione in tempo reale tra due lingue di testi e voci c’è l’utile trascrizione automatica, un’innovativa dashboard di sicurezza in grado di aiutare l’utente a proteggere telefono, app e password, (per la lingua inglese) la gestione automatizzata delle chiamate ai call center e una funzionalità chiamata Risparmio Energetico Estremo che permette di prolungare fino a 72 ore (ben più dunque delle 30 ore di media) la durata della batteria da 4.400 mAh. Molto bella da vedere l’interfaccia Material You, che adatta tutti i colori del telefono all’immagine scelta come sfondo (ottima la galleria di sfondi presente).

I nostri scatti con Pixel 6a

Le foto e i video leggi anche Google, inaugurate le nuove Cloud Region di Milano e Torino Il comparto fotografico principale di Google Pixel 6a si trova sul retro del telefono disposto in una sorta di mattonella orizzontale a rilievo: ospita una doppia fotocamera da 12 megapixel con obiettivo ultra-wide mentre nella parte anteriore c’è una selfie cam da 8 megapixel. Sempre super-interessante la funzionalità Gomma magica che permette di rimuovere dallo sfondo delle foto persone o oggetti indesiderati (operazione che il telefono compie con una velocità e precisione impressionanti): si tratta di una funzione a nostro avviso utilissima e che non abbiamo incontrato in nessun altro telefono, se non installando app di terze parti. Con la funzionalità Viso nitido aumenta la nitidezza dei volti in movimento mentre Real Tone riproduce nelle foto le sfumature delle varie tonalità di pelle in maniera più naturale. Sempre molto buona e naturale la resa delle foto che abbiamo scattato nelle più diverse situazioni; qualcosa da ridire l’abbiamo invece sulle foto e i video ultra-zoomati (il 6a arriva ad ingrandire fino a 5x nei video e 7x nelle foto): non ci hanno soddisfatto fino in fondo.

La nostra prova leggi anche Google Arts&Culture, viaggio alla scoperta del Quirinale Pixel 6a ci ha convinto da subito per il prezzo, le funzionalità innovative, la maneggevolezza. Buono anche il display da 6,1 pollici, ben visibile anche a mezzogiorno sotto il sole. Un po’ lenta, a nostro avviso, la ricarica della batteria, rispetto a tanti altri smartphone che ci stanno abituando a tempi ridotti: nella confezione non è presente l’adattatore e nella nostra prova, con il caricabatterie del precedente Pixel, abbiamo caricato lo smartphone da completamente scarico al 100% in circa un’ora e 40 minuti (in 30 minuti si supera il 40%, in un’ora il 70%). Manca, infine, il riconoscimento facciale per sbloccare lo schermo. Pixel 6a, Pro e Contro PRO Leggerezza e maneggevolezza

Funzionalità innovative e prezzo CONTRO La ricarica della batteria non è velocissima

Foto e video ultra zoomati un po’ deludenti

